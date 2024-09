Más quejas en la Selección Argentina: Leandro Paredes muestra su bronca por el penalti

La Selección Argentina no para las quejas luego del penalti que definió el partido a favor de la Selección Colombia. Por la octava fecha de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. Argentinos y colombianos se vieron las caras en el Metropolitano de Barranquilla con triunfo de la ‘Tricolor’.

Los goles de Yerson Mosquera y Daniel Muñoz fueron suficientes para decretar el 2-1 final y tres puntos más para la Selección Colombia, que sigue imparables en las Eliminatorias Conmebol, se ubica en la tercera posición con cuatro victorias, cuatro empates y cero derrotas. Es cuestión de tiempo para que la máquina de Néstor Lorenzo clasifique al Mundial 2026.

Por su parte, quedó rabia en la Selección Argentina, que de inmediato levantó sus quejas por el arbitraje, por el clima, por el horario. Las razones y las culpas no les ha faltado. Emiliano Martínez, el técnico Lionel Scaloni, Cristian Romero, Lautaro Martínez y Rodrigo De Paul han mostrado su indignación tras lo ocurrido. Ahora se suma el volante Leandro Paredes.

El volante de la Roma de Italia también dio su versión ante la prensa y mostró su descontento por la manera en que se llevó el partido en Barranquilla. Culpó al árbitro y también dijo que el penalti sobre Daniel Muñoz le causa muchas dudas.

¿Qué dijo Leandro Paredes por la derrota de la Selección Argentina ante Colombia?

Vale resaltar que la falta sobre Daniel Muñoz tuvo que revisarse en el VAR ante las dudas por el toque de Nicolás Otamendi. El defensa argentino va al balón, pero en el afán de interrumpir el avance, tocó con su pie de apoyo al jugador colombiano, que de inmediato fue al suelo. Una jugada muy justa, que según Faryd Mondragón, habitualmente se le pita al local.

“Para mí, dentro de la cancha, no fue penal. Nico se tira por delante. Lo raro es que (el árbitro) no haya visto la de Julián”, lanzó Leandro Paredes ante la prensa, señalando la jugada del primer tiempo que protagonizó el delantero con el arquero Camilo Vargas en el área, que potencialmente daba para revisión.

“Es parte del fútbol, no nos gusta porque jugamos para ganar, pero somos conscientes que se puede perder. Jugamos contra un gran rival y en una cancha muy difícil. Más allá de la decisión del penal, fue un partido parejo. ¿El calor? No es excusa, aunque no estamos acostumbrados”, agregó Leandro Paredes.

