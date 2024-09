Las quejas de Lautaro Martínez sobre Barranquilla: No fue por el calor ni la gente

Es tanta la presión y el clima insoportable que genera la Selección Colombia, que los referentes de Argentina no se cansan de echar culpas.

Según Lautaro Martínez, el estado de la cancha del Metropolitano no era el mejor: “Estas cosas se tienen que analizar, por el bien del espectáculo y por el bien de nosotros que estamos en la cancha. No es la hora ni la temperatura, sino la cancha seca y el campo en malas condiciones, eso perjudica mucho nuestro juego y lo que estamos acostumbrados a hacer. Eso da un poco de bronca”.

Dos meses después, Lautaro se volvió a ver con Colombia, pero en Barranquilla y las cosas ahí son a otro precio. El poder colombiano parece que lo ahogó, opacó su mejor versión y permitió el mar de excusas ante la imposibilidad de marcar en el arco de Camilo Vargas. Lo curioso es que no culpó al clima cálido ni a las personas barranquilleras.

Los goles fueron obra de Yerson Mosquera de cabeza y James Rodríguez vía penalti. La máquina se ve sólida. Fecha tras fecha, la Selección Colombia muestra sus capacidades que ilusionan a todo un país con hacer historia en el próximo Mundial y no solamente clasificar. Es tanta la presión y el clima insoportable que genera la ‘Tricolor’, que los referentes de Argentina no se cansan de echar culpas.

Lautaro Martínez discute con el árbitro Piero Maza. (Photo by Andres Rot/Getty Images)

La Selección Colombia está imparable en las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026 y no paran las reacciones desde Argentina. La ‘Tricolor’ derrotó 2-1 al considerado mejor equipo del mundo, en partido válido por la octava fecha de la fase clasificatoria que se jugó en el Metropolitano de Barranquilla y que tuvo las gradas totalmente de amarillo.

