La convocatoria del entrenador Néstor Lorenzo generó un gran debate en el país, sobre los jugadores que debían ser tenidos en cuenta con la Selección Colombia para los juegos amistosos ante España y Rumania, ya que el técnico argentino priorizó llamar a algunos futbolistas, a pesar de no pasar por una buena actualidad.

Una de las críticas a Lorenzo, ha sido que no ha tenido en cuenta a los jugadores de la Liga Colombiana, ya que en el campeonato local hay futbolistas que pasan por un gran momento futbolístico, pero no son tenidos en cuenta con la Selección, como son los casos de Dayro Moreno del Once Caldas o Yeison Guzmán del Deportes Tolima.

La crítica de Hugo Rodallega a Néstor Lorenzo

Uno de los que mostró su descontento con el técnico de la Selección Colombia, fue el delantero de Independiente Santa Fe, Hugo Rodallega, futbolista experimentado y que, en su momento, le tocó aguantar, ser ignorado, a pesar de brillar en Europa, es por esto, que lamenta que en la actualidad esté pasando lo mismo con algunos jugadores del FPC que pasan por un buen momento, pero no los convocan.

“Es como si la Liga colombiana no existiera y el único jugador que llaman de la Liga colombiana es un arquero. ¿Qué está pasando? Hay jugadores que están a nivel de Selección, merecen un llamado. Hay jugadores con 22 y 23 años que merecen que los vayan acercando a la Selección, pero es lamentable que solo llamen de afuera. Es algo preocupante”, dijo Rodallega en una entrevista para Caracol Radio.

Néstor Lorenzo le respondió a Hugo Rodallega y criticó el FPC

Sobre el tema fue consultado el técnico Lorenzo en la rueda de prensa previo al partido ante España, allí el argentino fue muy vehemente y cuestionó el nivel de la Liga Colombiana, trayendo como ejemplo, los pésimos rendimientos en la Copa Libertadores y Sudamericana, pero aseguró que en el país hay talento, aunque pidió que los futbolistas den mucho más.

“Hay muchos jugadores con mucho futuro, pero también la liga colombiana nos tenemos que preguntar en qué nivel está en el sentido de competencia. Hasta dónde estamos llegando en Copa Sudamericana y Libertadores. Hay muchas cosas demarcan la realidad de una liga. Así que nosotros vemos a todos, vamos a todas las canchas”, dijo Néstor.

Y después agregó: “Ahora, después de proyectar un jugador a una selección nacional tiene que dar un poquito más, tiene que ser realmente un jugador destacado y siempre vamos a ver los partidos y respetamos mucho porque hay talento en Colombia, Hemos hecho microciclos con jugadores de todos los equipos”.

Cabe recordar que los únicos jugadores de la Liga Colombiana en la convocatoria, son el portero Álvaro Montero de Millonarios y el defensor Gabriel Fuentes del Junior.