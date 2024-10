Macnelly Torres es uno de los volantes más importantes que ha tenido el Fútbol Colombiano en los últimos años. Es uno de los mayores ídolos de Atlético Nacional, pero también un referente de la Selección Colombia que tuvo momentos importantes, en especial en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014.

El volante de creación contó una anécdota que llamó la atención de los seguidores del combinado nacional, los seguidores de su carrera y los hinchas de James Rodríguez, pues reveló un detalle que tuvo con el jugador del Rayo Vallecano, del cual se arrepiente en la actualidad.

El detalle que tuvo Macnelly Torres con James Rodríguez del que hoy se arrepiente

En charla con Yeison Jiménez en su podcast reveló que cuando José Pékerman dirigía a la Selección Colombia le solicitó que le cediera la camiseta número ‘10’ a James Rodríguez, detalle del cual no vio ningún problema en su momento, pero que, según él, desencadenó en un grave problema para su carrera.

“A él, Pékerman lo quería mucho, lo mimaba mucho. Y cuando llego por primera vez a la Selección en la era Pékerman, me llama, me cita a la habitación y yo voy. […] Al final de la charla me dice: ‘Te quiero pedir un favor muy especial, ¿tú le puedes dejar el número 10 a James?’ y yo: ‘Hágale, profe’”, contó.

Luego aseguró que esa pudo haber sido la razón por la que se quedó sin Mundial, pues no habría otra explicación, en ese tiempo estaba viviendo el mejor momento de su carrera: “yo más adelante me arrepentí porque yo siento que al ceder eso, abrí la puerta para que más adelante me dijeran, un mes antes: ‘No, no vas al Mundial’”, declaró.

Finalizó que es necesario “sentar posiciones porque eso puede marcar el rumbo de otras situaciones”. Macnelly no fue al Mundial de Brasil 2014, por lo que James tomó la ‘10’ y el mando del equipo que llegó a cuartos de final en una Copa del Mundo histórica para nuestro país.

