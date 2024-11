Alucinante: el golazo de Juanfer Quintero con sonido ambiente

Racing consiguió una gran victoria este domingo ante Independiente Rivadavia en el ‘Cilindro’ de Avellaneda por la fecha 22 de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. Juanfer Quintero fue el autor del gol de la victoria, anotando de tiro libre sobre el final del partido.

Juanfer Quintero se afianza como figura de Racing y sus últimas actuaciones han enaltecido su imagen con los hinchas. El colombiano se ha convertido en un jugador de momentos importantes y, luego de comandar la clasificación de la ‘Academia’ a la final de la Copa Sudamericana, ha logrado otra gran hazaña este fin de semana.

Ahora, el jugador de la Selección Colombia ha vuelto a aparecer para salvar un partido sobre la hora. Racing igualaba 1-1 ante Independiente Rivadavia en condición de local, apareciendo en los últimos instantes del encuentro con una verdadera obra de arte.

Corría el minuto 87′ cuando Racing consiguió un tiro libre desde la frontal del área. El tiro parecía un tanto lejano para intentar un remate a puerta, pero Juanfer sorprendió y puso la pelota al primer poste, sorprendiendo por completo al guardameta visitante.

El golazo de Juanfer Quintero con sonido ambiente

El ‘Cilindro’ estalló con el golazo de Quintero. El colombiano consiguió el gol de la victoria de forma agónica y el furor de la hinchada se hace notar en los videos tomados desde la cancha. El propio club compartió una toma con el sonido ambiente.

Esto dijo el DT de Racing

El entrenador de Racing , Gustavo Costas se rindió ante el gran momento que atraviesa Juanfer Quintero . “ Lo de Juanfer es extraordinario. Apareció en el momento que más lo necesitábamos. Yo no quiero vaya a la selección pero todos quieren ir. Nos iba a doler más si no lo citaban. No es que él no va a pensar en la final, es el que más está pensando. Si juega va a venir mucho mejor “.

“Es un jugador bárbaro. Nosotros teníamos dos sistemas de juego. Uno más directo y otro, con Juanfer, con más fútbol junto con Almendra. Yo siempre le dije que es muy importante para nosotros. El primer día que lo llamé le dije que siempre lo quería tener la lado mío” agregó.