Esto dijo la FIFA del gol de Juanfer Quintero que sorprendió a más de 30.000 hinchas

El cierre de la fecha once de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 tuvo un partidazo entre la Selección Colombia y Uruguay. Una de las joyas de la noche del 15 de noviembre fue el golazo de Juan Fernando Quintero que no solo sorprendió a los más de 30.000 hinchas asistentes al encuentro, también hizo reaccionar a la FIFA.

Por medio de la cuenta oficial en X de la Copa del Mundo, la FIFA empezó a palpitar el encuentro entre Colombia y la Selección Uruguay con un contundente mensaje: “Revancha”. El balón empezó a rodar y al minuto 31 se abrió el marcador en una jugada que muy pocos, más allá de Juanfer Quintero, se imaginaron.

Un par de indicaciones a sus compañeros para que los jugadores uruguayos pensaran que iba a tirar un centro y dio casi seis pasos hasta que… ¡Pum! Quintero cobró un tiro libre para marcar un golazo y poner el 1-0 a favor de la selección colombiana.

La historia no terminó como el talentoso volante hubiera querido, ya que salió al minuto 27 del segundo tiempo por James Rodríguez y Colombia perdió 3-2 con un gol minuto once de adición. Sin embargo, esto no impidió que la FIFA reaccionara al golazo de Juan Fernando Quintero con un mensaje en X y unas palabras en su página oficial.

Esto dijo la FIFA del gol de Quintero que sorprendió a más de 30.000 hinchas

El gol de Juanfer Quintero contra Uruguay (Foto: Getty Images)

Luego de publicar en la cuenta de X Copa Mundial FIFA la palabra “calidoso” junto a la foto de Juanfer celebrando su gol con James , la Federación Internacional de Fútbol Asociación escribió en su página oficial que “la intención de Colombia de desarrollar el ataque a través de combinaciones rápidas fue recompensada cuando ganaron un tiro libre en lo profundo del área de Uruguay, donde Juan Quintero agitó su varita mágica y lanzó un tiro libre alrededor de una barrera de dos hombres, dejándolo caer justo dentro del primer palo y fuera del alcance de Sergio Rochet para una ventaja de 1-0″.

La reacción del diario deportivo más importante de Argentina ante el gol de Quintero

Así como pasó en la página oficial de la FIFA, Olé, el diario deportivo más importante de Argentina, tampoco se contuvo y reaccionó al golazo del volante colombiano con una publicación en Instagram que decía lo siguiente: “Solo los genios hacen eso. Juanfer Quintero y un tiro libre exquisito para poner a Colombia 1-0 ante Uruguay”.

Post de Olé sobre el gol de Juanfer. (Foto: Instagram / @diario.ole)

