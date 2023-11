La Selección Colombia de Mayores espera continuar por este gran andar en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El equipo dirigido por el técnico argentino Néstor Lorenzo se mantiene invicto en este nuevo ciclo y además se instala en la zona alta de la tabla de posiciones, es tercero con nueve puntos, solo detrás de Uruguay y Argentina. La Tricolor llega a la sexta jornada de la fase clasificatoria con una victoria de oro ante Brasil en el bolsillo, que por supuesto inspira mirando los objetivos de Copa Mundo. El próximo resto es la Selección Paraguay de Daniel Garnero.

La inspiración está por todo lo alto y los muchachos de la Selección Colombia ya tienen en la mira en la Selección Paraguay, que en esta ocasión no tiene a su máxima estrella en sus filas, Miguel Almirón. Por su parte, Lorenzo se ve ambicioso y no descarta otros tres puntos para decretar una doble jornada por todo lo alto. El entrenador argentino trabaja en la confección del once titular, que tendría tres novedades: Cristian Borja, Jhon Arias y Carlos Cuesta.

El partido de la Selección Colombia contra la Selección Paraguay se jugará en el mítico estadio Defensores del Chaco de Asunción, el próximo 21 de noviembre a las 6:00 pm (hora colombiana). El partido, válido por la sexta jornada de las Eliminatorias, resulta fundamental para los paraguayos, que están en la zona baja de la tabla y necesitan recuperarse lo más pronto posible. Colombia, por su parte, ve con James Rodríguez, Luis Díaz y Santos Borré, la posibilidad de seguir escalando en la tabla de posiciones.

Uno de los cambios obligados es el del defensa Dávinson Sánchez, quien por acumulación de tarjetas amarillas no podrá estar contra Paraguay, fue desconvocado y desde Barranquilla partió rumbo a Estambul para unirse a los trabajos con el Galatasaray. En su reemplazo, se perfila Carlos Cuesta, quien sería la dupla de Jhon Lucumí en zona defensiva.

Posible formación de Colombia para enfrentar a Paraguay en Asunción

Otra de las bajas confirmadas es la de Déiver Machado, quien por molestias musculares también viaja a Europa y fue desconvocado. Por lo cual, el lateral del Sporting Braga de Portugal, Cristian Borja, tomará su puesto en la línea defensiva. Otro de los jugadores que está prácticamente confirmado en el once titular es Jhon Arias, quien fue ausente contra Brasil.

De resto, el equipo no tendría cambios. Camilo Vargas va en el arco, Jhon Lucumí en defensa y Daniel Muñoz como lateral. Mateus Uribe y Kevin Castaño irían en el tándem en la zona media de la cancha. Y junto a Jhon Arias, aparecerían James Rodríguez, Luis Díaz y Rafael Santos Borré en el frente de ataque.

Formación Colombia vs. Paraguay: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, John Janer Lucumí, Cristian Borja; Kevin Castaño, Mateus Uribe, Jhon Arias; Luis Díaz, James Rodríguez y Santos Borré. DT: Néstor Lorenzo.

