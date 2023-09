En horas de la mañana se conocieron unas lamentables imágenes del estado de la cancha del estadio Nacional de Chile, sede del juego Chile vs. Colombia. En un video quedó demostrado que de ninguna manera el campo está en condiciones para un juego de la trascendencia de un juego de Eliminatoria y desde ya hay mucha polémica.

El pasado 6 de septiembre, el artista Bruno Mars realizó un concierto para 48 mil personas, en la capital chilena. Tras quitar todo el montaje para el show, las autoridades alertaron sobre el estado del campo de juego del estadio. La ANFP indicó que se podría jugar el Chile vs. Colombia, pero las imágenes que se conocieron son lamentables.

A pesar de esto, las autoridades chilenas han recomendado que el pasto no se use hasta la hora del partido, así que no habrá reconocimiento por parte de los equipos. Además, se conoció que no hay posibilidad de que el juego sea disputado en otro estadio, ni en otra fecha.

Reacción de Colombia por estado de la cancha para juego vs. Chile

Este miércoles, en rueda de prensa, se conoció la primera reacción oficial de la Selección Colombia al mal estado del campo de juego para el partido. El asistente técnico del equipo, Amaranto Perea, se refirió al tema y lamentó que este tipo de cosas se presenten en un torneo a la altura de la Eliminatoria Sudamericana.

“Quiero reiterar la preocupación que tenemos por el estado de la cancha, preocupados porque no genera las garantías necesarias para una competencia para esta, no solo para nuestros jugadores, sino para ellos. Ya nuestra Federación se comunicó con Conmebol para expresar la preocupación, pero ya no depende de nosotros”, afirmó Amaranto.

Video de cómo está la cancha del estadio para el partido Chile vs. Colombia

Ya en horas de la mañana el periodista Carlos Antonio Vélez mostró en video el “desastre” de cómo está la cancha a un día del partido. “En este potrero chileno jugará la Selección Colombia mañana. Fatal”, aseguró el periodista en su cuenta de X antes Twitter. Por ahora, la Conmebol no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto.