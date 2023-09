Pablo Escobar fue célebre por quedar entre los narcotraficantes más temidos de la historia. A finales de los 80 y comienzos de los 90, este personaje tuvo su mejor momento en el mundo ilegal.

Colombia vivía momentos de terror por las causas de Pablo Escobar y su guerra contra el Estado y el Cartel de Cali. Y fue hasta diciembre de 1993 que las autoridades lograron darle de baja.

Dos meses antes, el 5 de septiembre, Colombia vivía un momento único en la historia y algo impensado para el fútbol, pues la Selección Colombia conquistó el Monumental y venció 5-0 a Argentina.

Una gesta que colocó a Colombia en el Mundial de Estados Unidos 1994 y forzó a Argentina a jugar el repechaje contra Australia. Como pocas veces pasaba por esas épocas, algo muy positivo ocupó las portadas de los periódicos.

Pablo Escobar tenía el país en llamas, y además de eso, fue partícipe de que René Higuita, el arquero del momento, no pudiera estar en este partido histórico de la Selección Colombia.

El portero, en junio de 1993, fue llevado a prisión. Higuita fue señalado de haber participado en la negociación para que la hija de un socio de Pablo Escobar pudiera ser liberada.

Cuando lo capturaron, René era el portero titular de la Selección Colombia y uno de los referentes del equipo colombiano. Es de recordar que Higuita era gran amigo de Pablo Escobar y lo visitaba en la cárcel.

“Yo fui a visitarlo a La Catedral y en definitiva me marcaron por eso. Luego me dejaron por el tema de la mediación, pero a los ocho días de que me detuvieron me dijeron, ‘bueno, usted queda preso por la Ley 40, la Ley Antisecuestro, pero si entrega a Pablo Escobar, usted no tendrá delito'”, aseguró René Higuita en 90 minutos de fútbol.