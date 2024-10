Luego de la victoria 4-0 ante Chile en la ciudad de Barranquilla, la Selección Colombia quedó muy cerca de asegurar su clasificación al Mundial 2026. Si todo sale bien, en el mes de noviembre podría celebrar su regreso a la máxima competición del fútbol mundial para seguir sorprendiendo, tal como lo ha hecho hasta hoy, con varios nombres que se destacan, como el de James Rodríguez, Luis Díaz o Jhon Durán.

Los ojos se vuelven a colocar en Jhon Durán, héroe de la Selección Colombia en Barranquilla y que otra vez demostró su potencia goleadora. El atacante marcó de gran manera el pase de Luis Sinisterra, mandó la diagonal para desequilibrar la defensa chilena y sin acomodar el balón, soltó el remate para el 3-0 parcial. Un golazo que demuestra su talento en el ataque.

Tras el pitazo final en Barranquilla, el periodista Carlos Antonio Vélez dijo en el programa ‘Planeta Fútbol’, de Win Sports, que Jhon Durán habría faltado a la disciplina de la Selección Colombia y que por esa razón tuvo que ir a la suplencia, en un juego que era casi cantada su titularidad.

Más allá de su talento y la alegría por su nivel, deja algo de preocupación en el país. Aunque, vale resaltar, que esa es la versión de Carlos Antonio Vélez. La Federación Colombiana de Fútbol aún no se ha pronunciado ante estos actos. Por si fuera poco, se presentó otro incidente con el jugador en la ciudad de Medellín.

Jhon Durán, delantero de la Selección Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

Revelan incidente de Jhon Jader Durán en Medellín tras triunfo ante Chile

Así como elogia su talento y asegura que pronto estará entre los cinco mejores delanteros del mundo, Carlos Antonio Vélez expone algunos actos que siembran dudas sobre Jhon Durán. Mientras estaba en la ciudad de Medellín, perdió el vuelo que lo llevaba de camino a Inglaterra.

“Mirando comportamientos, Jhon Jáder es un crack y no me cansaré de decir que en dos años va a estar entre los cinco mejores delanteros del mundo, pero cuidado, que no lo sigan dejando los aviones. Parece que hubo un incidente con un vuelo de Medellín”, dijo Carlos Antonio Vélez en Antena 2.

Más contexto: Jugador no habría cumplido con la disciplina y por eso fue suplente vs. Chile

A su vez, Vélez habló de Roger Martínez y un caso parecido, siendo ya desafectado de la Selección Colombia. Dijo que este tipo de cosas no pueden pasar y que son situaciones que van de la mano con la “indisciplina”.

“Qué vicio tienen los jugadores colombianos de no tomar los aviones que son. Ojo que eso está emparentado con la indisciplina”, Carlos Antonio Vélez.

“Como que eso es costumbre de los jugadores colombianos. Vea lo que pasó con Roger Martínez que fue desafectado de la Selección en El Alto y apareció tarde con Racing. No puede ser. Los jugadores no pueden caer en eso”, agregó.