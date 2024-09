Revendedor revela graves detalles de la boletería del partido Colombia vs. Argentina

Graves acusaciones directamente de un revendedor abre nuevamente las dudas y el debate sobre la reventa de boletería en los partidos de la Selección Colombia. El periodista Julián Céspedes hizo la denuncia pública con pruebas que incluyen chats con la persona que revende las entradas.

Vale resaltar que la reventa de boletería en los partidos de la Selección Colombia son denuncias que han tenido forma desde años atrás. No es un secreto que es difícil desarmar esta estructura que afecta el bolsillo de los asistentes y agranda estos oscuros movimientos.

El revendedor, en sus respuestas a Julián Céspedes, periodista que recientemente se despidió de Win Sports, dejó graves afirmaciones de por medio que salpican a la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol. La denuncia del comunicador pone en la mira a trabajadores de ambas entidades deportivas.

En medio de la charla, a Julián Céspedes le ofrecieron boletas al doble de costo en taquilla y el revendedor le dice que las cantidades que quiera le puede revender. “Las que necesite, de 2 hasta 100, las que sea”, asegura. La denuncia vuelve a dejar al descubierto el modo de operación y el respaldo que tiene de por medio los revendedores. Grandes cantidades y precios que en algunos casos superan el 200% del valor normal.

Graves detalles de la reventa de boletería del partido Colombia vs. Argentina

Lo más curioso que resulta de la charla es que el revendedor afirma que puede facilitar la cantidad que quiera de boletas porque trabaja con personas dentro de las entidades. “Unos contactos de comunicaciones en Dimayor tienen la vuelta”, afirma.

“Unos contactos de comunicaciones en Dimayor tienen la vuelta, las que necesite, les estoy ayudando, contra brasil también sacamos y eso se fue de una” Revendedor a Julián Céspedes.

Charla del revendedor con Julián Céspedes.

“No hay derecho. Mientras muchos colombianos quieren acompañar a la Selección contra Argentina, no tienen boletas y no las van a encontrar, porque los revendedores acapararon gran cantidad. Es el colmo, boleta al doble de costo en taquilla. No hay derecho. Descarados, ustedes no necesitan eso”, asegura Julián Céspedes.