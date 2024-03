Vale resaltar que la inseguridad en Bogotá es uno de los principales problemas que afronta la ciudadanía. Muchos habitantes de la capital se tienen que enfrentar a diario a casos de robos, extorsiones, sicariatos y hasta balaceras en lugares públicos. Más allá de las críticas o puntos de vista por un equipo de fútbol, las cosas no deberían pasar a un tono de más agresividad en las calles.

Estoy convencido de que son más los hinchas buenos y ojalá entiendan que no tengo absolutamente nada en contra del equipo azul”.

Lo más triste es que al pedir apoyo policial la respuesta fue: “es normal que aquí los hinchas hagan eso” y no hicieron nada por recuperar las cosas teniéndolos al frente.

“Una pena la actuación de algunos desadaptados hinchas de Millonarios después de la derrota en la salida del estadio; justo cuando entrábamos a un concierto en Movistar Arena se dedicaron a insultarme, hostigar y se nos llevaron un bolso. 9 vs. 2. ¡Valientes!

Pero, una cosa es muy diferente a la otra. Y en esta ocasión, hay temas de inseguridad y orden público de por medio. Tal parece que sus críticas al equipo se las han cobrado de la manera más insólita posible. En la noche del sábado 2 de marzo, en las inmediaciones de la carrera 30 en la ciudad de Bogotá, fue donde sucedió. Precisamente, cuando terminaba el partido Millonarios vs. La Equidad, Julián Céspedes ingresaba a un concierto cuando fue acorralado por hinchas del equipo azul, quienes le habrían robado el bolso y se dedicaron a insultarlo.

En muchas ocasiones, las palabras de Julián Céspedes generan la reacción eufórica en las redes sociales por parte de los hinchas de Millonarios. Con muchos toques regionalistas, han existido fuertes palabras de un lado hacia el otro. Todo ha tocado bordes de odio, a tal punto de que se lo encontraron en Bogotá y no le perdonaron.

Un lamentable hecho se presentó luego de un partido de Millonarios y antes de comenzar un concierto. Finalizó el partido en El Campín y se encendían las luces en el Movistar Arena. Pero todo salió mal. No hay duda que es otra escena que suma en los altos índices de inseguridad en la ciudad de Bogotá.

