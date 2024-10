Una palabra: El mensaje de Rayo Vallecano a la Selección Colombia por la lesión de James

La jornada deportiva del 22 de octubre inició con las alarmas encendidas en la Selección Colombia. ¿Qué pasó? James Rodríguez no pudo terminar el entrenamiento de Rayo Vallecano y de inmediato llegó la palabra duda sobre la presencia del capitán de la Tricolor en la fecha FIFA de noviembre.

¡A los hechos! Luego de jugar 26 minutos en la derrota contra Mallorca del domingo 20 de octubre, James regresó a los entrenamientos de Rayo Vallecano en vísperas de ser titular en el partido contra Deportivo Alavés del sábado 26 del mismo mes por la fecha 11 de LaLiga , de España. Sin embargo, hubo un gran contratiempo.

El portal partidario Unión Rayo informó que James Rodríguez se retiró del entrenamiento del 22 de octubre porque “ha sufrido un pinchazo en su pierna izquierda”. ¿Fue grave? La incertidumbre llegó a los hinchas colombianos en vísperas de contar con el ’10’ para los partidos contra Uruguay y Ecuador por las fechas 11 y 12 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

A James le hicieron la respectiva resonancia magnética y el periodista español Pablo Villa, de Radio Marca, publicó en X que el jugador colombiano tiene una sobrecarga en los músculos isquiotibiales de la pierna izquierda . Lo positivo fue que se descartó una rotura muscular (desgarro) ¡Uf! Respiro de alivio para Néstor Lorenzo y la selección colombiana .

James saliendo con molestias de un entrenamiento de Rayo Vallecano. (Foto: https://unionrayo.com)

La gran duda pasó a ser si James Rodríguez podrá llegar en óptimas condiciones para los partidos contra Uruguay y Ecuador del 15 y 19 de noviembre, respectivamente, por Eliminatorias . Para empezar a encontrar respuestas llegó más información desde España sobre el mensaje que Rayo Vallecano le envió a la Selección Colombia y todos los hinchas que estaban pendientes sobre la lesión del volante colombiano.

El mensaje de Rayo Vallecano a la Selección Colombia por la lesión de James

El programa ‘El VBAR’, de Caracol Radio, habló con el periodista Maite Martín, del Diario AS, quien afirmó sobre James que “esta semana lo doy completamente por descartado. Después del susto de hoy (22 de octubre), lo tendrán entre algodones”. Prácticamente descartado para el partido contra Deportivo Alavés, Martín reveló que “el mensaje que nos ha filtrado el Rayo es de tranquilidad“ sobre la lesión de Rodríguez. Una sola palabra que trae alivio para toda la Selección Colombia.

La advertencia que Carlos Antonio Vélez le hizo a Néstor Lorenzo por la lesión de James

James Rodríguez sumó 176 minutos, casi los dos partidos completos, en la derrota contra Bolivia y la victoria frente a Chile. Por ese motivo, Carlos Antonio Vélez no dudó y le hizo una advertencia a Néstor Lorenzo por la nueva lesión del ’10’ colombiano: “Por fortuna no parece muy grave, pero lo será si no entienden que no está para dos partidos completos. Recuerden que no hizo pretemporada. Si no lo cuidan en la Selección Colombia… ¿Entonces quién?”.