“Corresponde, más allá de que después algunos no vienen del fútbol local, es bueno conocerlos, seguir el proceso, descubrir un joven. Por ejemplo, voy a ver a Millonarios y fue el mejor equipo del último año y medio con finales y títulos, veo a Mackalister Silva”, aseguró Lorenzo en diálogo con Jaime Dinas.

Luego de que dijera si la Liga Colombiana está en el nivel adecuado para llamar a jugadores a la Selección Colombia, Néstor Lorenzo se aleja un poco de eso y más bien coloca sus ojos en Millonarios y en el proceso de Alberto Gamero. No dejó dudas y aseguró que es el club a mostrar en estos momentos en Colombia.

Los elogios dejarían en el aire una serie posibilidad de David Silva, quien navega con Millonarios por la Liga Colombiana y la Copa Libertadores, gran parte de sus funciones le dan un gran funcionamiento del equipo. Por otra parte, Lorenzo, en lo que tiene que ver con las convocatorias, parece discreto y no da detalles de nombres.

En medio de sus actividades, Néstor Lorenzo sacó unos minutos y habló con el periodista Jaime Dinas, donde tocaron temas de la Liga Colombiana y mandó algunos elogios al trabajo que hace el técnico Alberto Gamero bajo el mando de Millonarios. Para el técnico argentino no hay duda que es el mejor equipo del último año en Colombia.

