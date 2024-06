El periodista entregó un detalle inédito que no se sabía sobre la llegada de Néstor Lorenzo a la Selección Colombia y en la que tuvo participación directa.

Este martes, 11 de junio, ha sido un día de revelaciones por parte de Carlos Antonio Vélez en su programa radial, ‘Palabras Mayores’, de Antena 2. Esta vez, su editorial fue para salir en defensa de su propia imagen por las recientes críticas que se le han hecho por las duras opiniones que transmite. A pesar de los ácidos comentarios que hace contra la Selección Colombia, reveló que tuvo participación en la llegada de Néstor Lorenzo al banquillo de la Tricolor.

Desde que llegó a la Selección Colombia, uno de los mayores críticos que tiene Néstor Lorenzo es Carlos Antonio Vélez. A pesar de los buenos resultados, muestra su enorme inconformismo por tener en cuenta a jugadores que, según su opinión, no merecen estar en el equipo nacional. Al que más dardos le tira es a James Rodríguez, de quien asegura que está en las convocatorias por “temas comerciales”.

Sin embargo, hizo una revelación que nadie se esperaba sobre el DT argentino y su llegada a la Federación Colombiana de Fútbol. De cierta manera, Carlos Antonio Vélez explicó que hizo parte de esa firma con un informe. Negocio en el que, lógicamente, está involucrado Ramón Jesurún, presidente de la FCF.

Néstor Lorenzo llegó a la Selección… ¿Por un informe de Carlos Antonio Vélez?

Suena descabellado, pero es el testimonio que entregó Carlos Antonio Vélez. En su espacio radial, y en defensa de las críticas que lanza a la Selección Colombia, contó que hizo parte de la llegada de Néstor Lorenzo a la Tricolor. Aunque parecía que no tenía la intención de revelar esa infidencia, contó que le entregó un informe al Presidente de la FCF sobre el trabajo del argentino en Perú. Ramón Jesurún le pidió el favor de recolectar información sobre el trabajo que tuvo el entrenador con Melgar. Por supuesto, todo antes de que se diera su contratación.

“Sobre Lorenzo, para que les quede clarito. Yo creo que es muy buen técnico. El señor Ramón Jesurún me pidió un favor personal, antes de que lo nombrara. Perdóneme Ramón, tengo que contarlo. Que averiguara todo lo que tenía que ver con Lorenzo. Lo hice y le entregué un informe. Le dije que lo hizo muy bien: en Melgar nunca se había hecho lo que él hizo”.

De esta manera, argumentó que no tiene nada personal, en contra, de Néstor Lorenzo. Así ratificó que seguirá criticando cuando tenga que hacerlo: “Yo no soy empleado de la Federación. A mí me pagan por venir a hablar de fútbol”, sentenció.

(Minuto 18:10) El informe de Vélez para Ramón Jesurún antes de contratar a Néstor Lorenzo