Yorely Rincón es una de las futbolistas más representativas a nivel internacional que tiene nuestro país. Su talento la ha llevado a jugar en las mejores ligas y con las mejores futbolistas del mundo. Infortunadamente, para ella, no ha podido ser parte de la Selección Colombia desde hace varios años, lo que ha generado un sin número de rumores de los cuales decidió aclarar.

En entrevista con el Heraldo, la ‘10’ explicó las razones por las que no hace parte de las convocatorias, aclarando que no es por un tema de rendimiento individual ya que sus números hablan por ella: “desde hace cuatro años no hago parte de las convocatorias. El ‘profe’ Abadía jamás se ha comunicado conmigo en cuatro años ni nadie fue a Italia para ver mi rendimiento y aquí tampoco. Yo terminé como la máxima asistidora y en el equipo ideal de la Serie A”, dijo.

La jugadora que fichó por Atlético Nacional, reconoció que “la verdad el Mundial no me ha dado duro, pero la Copa América del año pasado que fue en Colombia, sinceramente sí”.

Agregó que: “cuando tú tienes la conciencia tan tranquila y sabes cómo son las cosas, pues no te torturas por nada. No tengo que darle explicaciones a nadie ni esconder mis números, ahí en Google está. Tú sabes perfectamente que no es un tema futbolístico, entonces puedes dormir tranquila”.

Sobre el tiempo en el que no fue llamada expresó: “es un ‘ratico’ porque todo duele y uno no es de hierro. Duele absolutamente. Pero yo no puedo dejar de jugar o dejar de aceptar un contrato porque no me llaman. Ese luto se pasó y dolió muchísimo en su momento, pero la vida sigue”, indicó la talentosa futbolista.

Y finalizó diciendo que apoya a sus compañeras en este Mundial en el que están haciendo historia: “como todo colombiano apoyándolas y esperando que cada día siga creciendo ese gran orgullo y gran historia que están haciendo en este momento. Ojalá sigan avanzando y sigan enamorando a los colombianos con el fútbol”.