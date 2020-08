Pasó por River en 2008 y no dudó: "Es como el Bayern Munich"

Allá por 2008, Facundo Quiroga cumplía un sueño siendo pretendido por Diego Simeone para ponerse la camiseta de River.

"Cuando me llamó el Cholo para jugar en River no lo pensé mucho, era River", afirmó el marcador central varios años después.

En diálogo con Ataque Futbolero, recordando su paso por el club de Núñez, no dudó: "Es como jugar en el Bayern Munich, siempre tenés que ganar y ser protagonista".

Tras esa comparación, habló también de su paso por el fútbol europeo: "Cuando llegué al club después del Wolfsburgo me costó un poco desestructurarme. Varios años en Alemania te terminan estructurando mucho. Al volver a la Argentina, subestimé la adaptación".

Luego, recordando su despedida del Millonario en 2010, en un contexto poco favorable, dejó en claro que le hubiese gustado que hubiese sido de otra forma.

"Cuando me fui de River tenía ganas de quedarme, me hubiera encantado demostrar lo que podía llegar a dar. El fútbol no te permite lamentarte por los errores y más en un club grande como ese", contó

