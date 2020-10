Roberto Silva contó anécdota con jugador de Alianza Lima que llegó ebrio a entrenamientos

Roberto Silva, exjugador de la selección peruana y de Alianza Lima, y ahora presidente de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú, contó una anécdota en su segunda etapa con el equipo íntimo, donde un futbolista llegó ebrio, lo que conllevo a que reclamara al entrenador.

"No diré nombre para no herir a ningún compañero. Una vez alguien llegó al entrenamiento ebrio. No hizo gimnasio y lo mandaron a dormir, en la tarde hicimos fútbol con equipo titular y suplente. Y en el titular estaba el que llegó en esas condiciones. No hubo forma que me quede callado y fui a reclamarle al entrenador".

Entre otra de las anécdotas que contó Roberto Silva, fue cuando se ofreció a jugar por Universitario de Deportes, donde finalmente no pudo llegar. "Me ofrecí a la 'U' cuando el club estaba en reestructuración por las administraciones. Creo que fue luego de la etapa de Julio Pacheco. Entraron en crisis y para mi era un proyecto perfecto. Necesitaban reducir gastos", contó en entrevista al youtuber Carlos Orozco.

Roberto Silva inició su carrera en Alianza Lima y luego pasó por más de diez equipos, algunos de ellos del exterior como Werder Bremen, Unión de Santa Fe y San Luis de México. En algunas ocasiones fue convocado por Paulo Autuori para amistosos y Eliminatorias rumbo a Alemania 2006.

Silva terminó su carrera como futbolista vistiendo la camiseta de Sport Boys la temporada 2012, luego de una larga etapa en la Universidad San Martín.

