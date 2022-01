La pretemporada de Emelec inició hace algunos días, pero Sebastián Rodríguez, capitán del equipo, recién se incorporó hoy a los entrenamientos. El jugador uruguayo tuvo permiso del club, ya que se casó hace algunos días y estuvo en su luna de miel junto a su esposa, por lo que recién está entrenando.

Emelec subió una foto en Instagram en la que informó que Rodríguez ya está junto a sus compañeros, algo que no pasó desapercibido para Esteban Dreer. El histórico arquero del 'Bombillo' mostró que no está de acuerdo con que el capitán llegue tarde, algo que generó polémica entre los hinchas del club.

"El capitán siempre primero tiene que llegar", fue el primer comentario del 'Rifle'. Tras algunos comentarios de los hinchas, Dreer añadió: "Respeto mucho a Sebastián es un referente de Emelec su nivel es impecable , ojalá consiga cosas importante con el equipo . Mientras yo estuve en Emelec ningún jugador llego tarde a una pretemporada".

Eso hizo que el ex arquero argentino se convierta en tendencia en las redes sociales, teniendo el apoyo de algunas hinchas, pero varios otros lo insultaron o le pidieron que no opine sobre el presente del club. Lo cierto es que Rodríguez es el referente de la plantilla y no hubo ningún problema a la interna sobre su llegada unos días más tarde.