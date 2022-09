Un ex jugador del Real Madrid y Liverpool se refirió al interés de los 'Reds' por Moisés Caicedo.

Ex jugador del Real Madrid habló del interés del Liverpool por Moisés Caicedo

Moisés Caicedo es una de las sensaciones que tiene la Premier League esta temporada, por el gran nivel que viene mostrando con el Brighton. El ecuatoriano es importante para su club en defensa y ataque, algo que no tienen todos los mediocampistas y eso lo convierte en alguien ideal para el fútbol moderno.

Las condiciones del ecuatoriano despertaron el interés de varios equipos ingleses, pero el que preguntó por la situación de 'Moi' al Brighton, fue el Liverpool. La necesidad del equipo dirigido por Jürgen Klopp para contratar un mediocampista los llevó a buscar varios nombres en el mercado, pero las altas pretensiones del Brighton alejó al tricolor de los 'Reds'.

El interés del Liverpool por Caicedo levantó varios comentarios en Inglaterra, incluso la de Steve McManaman, ex jugador del Real Madrid y los 'Reds'. McManaman ahora se desempeña como comentarista en la televisión inglesa, y dio su opinión sobre la posible llegada de 'Moi' al Liverpool, puntualizando en que no será prioridad para su ex equipo.

"Caicedo ha tenido un buen desempeño, pero que el Liverpool se interese por él es otra cosa. Si están a la caza de más centrocampistas, entonces Caicedo estará en su lista, pero no en la parte superior de la misma", dijo el ex mediocampista inglés. McManaman prefiere la llegada de Jude Bellingham, jugador del Borussia Dortmund, a quien considera un jugador top.