Cada paso que se da es hacia adelante. Aunque aún los números siguen estando lejos en lo que al fútbol masculino se refiere, cada anuncio que se realiza sobre el femenino no deja de ser una batalla ganada. A fines del 2022, la FIFPro, el sindicato de jugadores y jugadoras había enviado una carta a la FIFA pidiendo equidad en los premios en metálico para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Y aunque aún los números son muy dispares, el anuncio que realizó el presidente del máximo ente del fútbol en su reelección no deja de alegrar: habrá un 300% de aumento en los premios en metálico para esta Copa del Mundo.

Según declaró el presidente de la FIFA, los premios que se entregarán este año para el Mundial "superarán los 150 millones de dólares". Diez veces más que en 2015, antes de que Infantino sea elegido en su cargo. "Debemos prestar gran atención a las mujeres. El Mundial de Australia y Zelanda debe ser una celebración del fútbol femenino, del progreso y un festival para todas y todos, que no debe quedar manchado con otro tema. Hoy nos embarcamos en una trayectoria histórica para el mundo femenino en pro de la igualdad”, dijo.

El objetivo, según reconoció, es que el dinero pueda llegar a cifras similares para los próximos Mundiales: el 2026 masculino, y el 2027 del femenino. Al menos, en cuanto a las condiciones de competencia, se destinarán los mismos recursos: igualdad de condiciones y servicios, como alojamiento y vuelos. "Esto será una realidad ya para la Copa de 2023, habrá las mismas condiciones que para la Copa del Mundo 22 para las jugadoras y el cuerpo técnico".

Para ellas

Además, aclaró Intantino, el objetivo es que parte de ese dinero sea para los planteles. "Lo que queremos hacer también, pero no lo hemos decidido, solo lo hemos estado discutiendo internamente, es asignar una parte, una parte a los jugadores y una parte a la federación para inversión en el fútbol juvenil, niños y niñas".

Los números

Si bien Infantino anunció al cifra total que se destinará a los premios de la Copa del Mundo, aún resta definir cuánto se llevará el campeón y el equipo finalista. Del total de 152 millones, $110 millones serán premios en metálico y los $42 millones restantes se asignarán como dinero de preparación distribuido a los clubes cuyos jugadores participaron en el torneo, como ocurre antes de cada Mundial.

A poco de asumir, Infantino había anunciado que duplicaría el premio entregado en Canadá 2015, por lo que en Francia 2019 se destinaron 30.000.000 de dólares al torneo, más otros 20 millones que se entregaron a en la etapa de preparación.

¿Cómo se dividió el dinero en Francia 2019? Estados Unidos, el campeón, se quedó con 4 millones de dólares. Países Bajos, subcampeón, uds 2,6 millones; los semifinalistas entre 1,6 y y 2 millones. Quienes sse quedaron en octavos de final embplsaron 1 millón de dólares y el resto, 750.000 uds. Cabe recordar que fue el último Mundial con la participación de 24 equipos: ahora serán 32.

En 2015, el premio fue de dos millones para las campeonas. En 2007 y 2011, el premio por ganar la Copa del Mundo fue de un millón. Y, antes, los equipos femeninos no recibían ningún premio en metálico de la FIFA.

El enojo del presidente

En su discurso de clausura del 73º Congreso de la FIFA este jueves en Ruanda, Infantino protestó por la falta de apoyo al fútbol femenino desde otras áreas: “Nosotros ya hemos hecho acciones, pero desgraciadamente esto no sucede en todas las partes de la industria. Los patrocinadores, los operadores de radiodifusón deben seguir progresando en este aspecto, es muy fácil criticar y no hacer. La FIFA está recibiendo ofertas de 10 a 100 veces inferiores para el Mundial femenino en relación al masculino, ¿creen que esto es normal?. Si nos ofrecen un 20 o un 25% menos de acuerdo, pero no un 100 ¿así cómo vamos a conseguir hacerlo?”, se preguntó en voz alta.

Las diferencias

Más allá de los aumentos anunciados, cabe destacar que el dinero destinado al Mundial de Qatar 2022 fue de 440 millones, siendo que Argentina, el campeón, embolsó $ 42 millones por ganar el torneo.