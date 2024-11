Mariano Soso no se va solo de Alianza Lima y se llevaría a estos cracks a Argentina

Mariano Soso ya comunicó a Alianza Lima que no quiere continuar y que prefiere dejar Perú para ir a Argentina a dirigir a Newell’s Old Boys.

Son días tensos en Alianza Lima. Tras la pérdida del campeonato, la salida de Bruno Marioni, la toma de José Bellina y la posible no renovación de elementos como Carlos Zambrano, Hernán Barcos y Ángelo Campos, ahora se suma la decisión que tomó Mariano Soso: no seguir en Perú y quedarse en Argentina para asumir Newell’s Old Boys.

Si bien todas las situaciones están en evaluación, una reciente información alertó a Alianza Lima: se conoció que Mariano Soso está dispuesto a pagar su cláusula de salida (100 mil dólares). Además, se llevaría a tres valiosos elementos de Perú y haría las gestiones para que puedan jugar en Newell’s Old Boys.

Así es, Mariano Soso no solo quiere irse de Alianza Lima y dejar Perú; sino que también quiere llegar a Argentina y meter jugadores a Newell’s Old Boys. Con esta situación, los nombres que se barajan son varios, pero lo cierto es que hay tres que tomaron la delantera: el defensor Carlos Zambrano, el volante Catriel Cabellos y el lateral Juan Pablo Freytes.

Mariano Soso deja Alianza Lima

Zambrano ganando premio al jugador del mes de Perú. (Foto: Alianza)

Otro punto en contra de Alianza Lima es que, si bien Juan Pablo Freytes renovó su vínculo, el club no puede negarle una salida al jugador, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en el contrato. Esto es, el pago total por su salida o cesión y, además, los tratos que tenga con el cuadro de La Victoria.

Pero el punto más determinante sería Carlos Zambrano. El defensor termina contrato con Alianza Lima y el club parece que no está dispuesto a cumplir sus exigencias para extender el vínculo. En ese sentido, Newell’s Old Boys aprovecharía el momento y pelearía por tener al zaguero. Otro golpe al plantel de La Victoria pues estamos hablando de uno de los mejores defensores de Perú.

¿Cuándo termina el contrato de Mariano Soso en Alianza Lima?

Mariano Soso firmó hasta diciembre del 2025 por Alianza Lima, según fuentes de RPP Deportes. Estando cinco meses en el cargo en un primer vínculo, por ese tiempo cobrará 100 mil dólares.

¿Cuánto gana Mariano Soso?

Mariano Soso gana 20 mil dólares, aproximadamente. Pasando en Perú por clubes como Real Garcilaso, Sporting Cristal y FBC Melgar, ahora dirige a Alianza Lima.

