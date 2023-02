Su 2022 fue realmente inolvidable. Quizás el año que la haya catapultado a la fama. Pero no la pasajera, porque Linda Caicedo llegó al fútbol para quedarse y hacer historia. Este 22 de febrero, la delantera colombiana está cumpliendo sus primeros 18 años. Y con la mayoría de edad podrá cumplir su gran anhelo: jugar en un gran de Europa. Merecido.

Si bien hace rato que se destaca en el fútbol sudamericano, especialmente jugando para el Deportivo Cali y el América de Cali, tanto a nivel local como en Libertadores y pese a que ya algunas marcas la eligieron como su imagen, fue este 2022 el del gran despegue.

Venía de hacer un gran Sudamericano Sub 20, a sus 17 años. En la Copa América, jugando con futbolistas que le doblaban la edad, mostró todo su talento y personalidad. Y convirtió un gol clave: el 1 a 0 ante Argentina que depositó a Colombia en la final del torneo, que luego se llevó Brasil, pero que le permitó a las cafeterias clasificarse no sólo al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, sino también a los Juegos Olímpicos París 2024. Y fue elegida como mejor jugadora del torneo.

Y en las juveniles también

El año no finalizó en la Copa América para Linda, que siguió vistiendo la camiseta de su selección un tiempo más. Porque fue subcampeona del Mundial Sub 17 y llegó a cuartos de final del Mundial Sub 20, torneo en el que también fue elegida mejor jugadora. Algo que repitieron en cada encuesta de cierre de año. Quedó clarísimo el potencial.

Otro viaje

Luego de finalizar en el segundo lugar de la Women's Revelations Cup (México ganó el título tras desempatar con Colombia en cantidad de tarjetas recibidas), y ser elegida mejor jugadora, se fue en avión junto con su representante Cisco Terreros.

Allí, el agente FIFA mostró las primeras celebraciones de la crack en el día de su cumpleaños 18, lo que es todo un hito en su carrera ya que hasta no llegar a esa edad no podía fichar con un equipo del exterior.

Los 18

Los ojos de los equipos europeos se posaron rápidamente en Linda, pero se encontraron con la traba de su edad. Por las normativas de la FIFA en el Reglamento sobre Estatuto y Transferencias, Caicedo sólo podría firmar por un equipo internacional luego de la mayoría de edad.

El artículo 19 tiene algunas excepciones: en caso de que los padres cambian de domicilio al país del nuevo club, si la transferencia se ejecuta a dentro del territorio de la Unión Europea (UE), si el jugador vive a 100km de distancia entre la frontera de su país y el nuevo club, si debe huir de su país o si viaja por un intercambio académico, pero que no se aplicaban a la realidad de la colombiana, nacida el 22 de febrero de 2005 en el Valle del Cauca.

Real intención

Si bien durante la Copa América sonó fuerte el interés del Barcelona y hasta los padres se reunieron con directivos para conocer el proyecto, este miércoles al mismo tiempo que la delantera celebraba en un aeropuerto el rumor sobre el Real Madrid comenzó a sonar con fuerza.

Aún no hubo anuncio oficial, aunque aseguran que la colombiana estará en el club, que marcha segundo en la Liga F, para realizarse los controles médicos. Lo cierto es que, con 18, ya puede elegir qué camiseta ponerse.