El arquero David Ospina no esperó mucho más y volverá al fútbol tras pocas semanas desde que anunció su retiro profesional.

David Ospina anunció su retiro profesional a inicios de este mes tras una larga carrera internacional, y ahora ponen al arquero de vuelta al fútbol en menos de tres semanas de inactividad.

El arquero colombiano volvería al fútbol, pero ya no como jugador. Según el periodista Juan Camilo Ruiz empezará a gestionar obtener su licencia como entrenador.

El comunicador apunta a que el ex portero de la Selección Colombia y Atlético Nacional ya empezó los cursos FIFA. Según el proyecto que quiera dirigir David Ospina dependerá de su licencia.

Con una licencia de entrenador tipo C (sea UEFA o CONMEBOL), el arquero arrancará capacitado para entrenar en fútbol base o de inferiores. La más alta es la categoría Pro.

David Ospina podría encontrar en Atlético Nacional y la Selección Colombia espacios para arrancar sus primeros pasos como entrenador. No sería la primera vez que en ambos clubes le dan cabida a sus referentes.

Ex jugadores de Atlético Nacional y Selección Colombia que se hicieron entrenadores

En Atlético Nacional le dieron la chance de dirigir a ex jugadores como Diego Arias, ‘Pancho’ Maturana, Luis Fernando Suárez entre muchos más; así mismo la Sele Colombia tuvo a Leonel Álvarez, ‘Bolillo’ Gómez y Amaranto Perea en sus staffs.

Publicidad