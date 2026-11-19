El volante Wilmar Barrios podría dejar el Zenit de Rusia en seis meses y el colombiano tendróa varias opciones para el 2027.

Wilmar Barrios podría estar viviendo sus últimos meses en el fútbol ruso, el mediocampista colombiano tendría opciones para cambiar de equipo en 2027 y su futuro ya despierta interés en varios mercados, incluso con rumores que lo vinculan con un posible regreso a la Liga BetPlay.

Según el periodista Alexis Rodríguez, ya existieron contactos de dos equipos de Arabia Saudita y otros dos de Brasil por el volante. Además, en diciembre Barrios tendrá la posibilidad de negociar como agente libre, a seis meses de finalizar su contrato con el Zenit de San Petersburgo.

En Colombia también comenzó a sonar la posibilidad de un regreso a Junior de Barranquilla. Sin embargo, el propio Alexis Rodríguez señaló que no han existido contactos entre el futbolista y el conjunto rojiblanco.

El Zenit tendrá en diciembre su última oportunidad para obtener dinero por una posible transferencia, ya que en junio de 2027 el colombiano podría marcharse sin dejar ingresos por su pase.

El club ruso pagó cerca de 18 millones de dólares a Boca Juniors para ficharlo en 2019. Su salida tendría un costo cercano a los cinco millones de dólares, cifra que lo aleja de Colombia, salvo que venga como agente libre.

Las estadísticas de Wilmar Barrios en el Zenit de Rusia

El colombiano lleva seis años superando los 30 partidos por temporada y ha conquistado 14 títulos con el Zenit, por lo que tampoco se descarta una renovación.

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Wilmar Barrios – Zenit de Rusia. Foto: Getty.

En resumen