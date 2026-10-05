Millonarios ayuda al árbitro que lo perjudicó en Copa Colombia: insólita decisión

La lección de deportivismo que pocos esperaban. Mira la insólita decisión de Millonarios con el árbitro que los perjudicó en Copa Colombia.

Una nueva oportunidad para ser la burla del fútbol de Colombia. Cuando parecía que nada más podía sorprender sobre la derrota de Millonarios contra el equipo del peor rendimiento en el fútbol profesional colombiano (Barranquilla FC) en los octavos de Copa Colombia, llegó la noticia de la decisión que tomaron con el árbitro Alejandro Moncada.

A penas transcurría el minuto cuatro del primer tiempo cuando se presentó la gran polémica del partido entre Millonarios y Barranquilla FC. Moncada hizo sonar el silbato y señaló el punto penal en el área del equipo ‘Embajador’. ¿Qué pasó?

Según Alejandro Moncada, el balón pegó en la mano de Sebastián del Castillo. Acto seguido, la transmisión del canal ‘Win Sports’ demostró que esto no fue así, y la pelota pegó fue en el pecho del jugador de Millonarios. ¿Hora de tomar cartas en el asunto? No, nada que ver…

Millonarios ayuda al árbitro que los perjudicó en Copa Colombia

El penalti que le cobraron a Millonarios. (Foto: Captura de pantalla de Win)

Luego de quedar eliminado en los octavos de final de la Copa Colombia contra Barranquilla FC, Millonarios, en lugar de pegar un grito en el cielo por el penal inexistente que le cobraron en la derrota 5-4 en penales tras el 1-1 en tiempo reglamentario, la decisión fue ayudar y no perjudicar al árbitro Moncada. “No presentaría queja formal por el árbitraje de Moncada, entienden que a pesar del error árbitral no podían quedar eliminados por el último de la B”, publicó el periodista Alexis Rodríguez.

Esto dijo Gamero de la vergonzosa derrota de Millonarios contra Barranquilla FC

“Pedir disculpas a nuestra gente, a nuestra directiva, a nuestros periodistas. Nosotros sabemos que hoy (3 de octubre) hicimos en el fútbol algo que no debería pasar. Siempre me gusta hablar de mi equipo, pero hoy si Barranquilla clasificó fue porque hizo algo mejor que nosotros, que lo botamos, no lo botamos, que no fue penalti. No, señor. Hoy Barranquilla hizo algo mejor que nosotros y tengo que evaluar bien lo que fue este partido, tenemos que sentarnos bien a mirar este partido porque hoy no era el Millonarios que traje”, dijo Alberto Gamero tras la eliminación en octavos de final de Copa Colombia.

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