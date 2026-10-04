David Mackalister Silva señaló al culpable de la inesperada derrota de Millonarios contra Barranquilla FC

Sin filtro tras la caída embajadora. Descubre quién fue el señalado por David Silva tras la dura derrota de Millonarios ante Barranquilla FC.

Papelón, vergüenza o cualquier otro calificativo negativo le cabe a la inesperada derrota de Millonarios contra Barranquilla FC en los octavos de final de la Copa Colombia 2026. Así mismo lo dijeron los protagonistas de esta historioa como el mismo David Mackalister Silva lo confesó al señalar al culpable de la derrota.

Aquella buena imagen de un Millonarios que supo sacar empates importantes contra Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín en la Liga Colombiana dio pasos agigantados hacía atrás. Perdieron contra el último en la tabla de posiciones de la segunda divisón de Colombia.

Millonarios empezó perdiendo tras un polémico penal por una mano inexistente de Sebastián del Castillo que sancionó el árbitro Alejandro Moncada, y a pesar de que empataron con un gol de David Silva al minuto 22 del primer tiempo, perdieron 5-4 contra Barranquilla FC en la definición por penaltis.

Mackalister Silva señaló al culpable de la derrota contra Barranquilla FC

David Silva y Alberto Gamero. (Foto: X)

“Hablar de un cambio de partido o de maneras es querer justificar algo que no hay. Absolutamente todos los jugadores que tuvimos en campo somos culpables de las vergüenza y el calificativo que se le quiera dar a esto. Todos tuvimos la posibilidad de estar diferente cantidad de minutos en un partido donde teníamos que haberlo ganado, vuelvo y repito, sin quitarle mérito al Barranquilla, pero esto es totalmente una vergüenza por parte de nosotros“, dijo Mackalister Silva.

¿Cuáles fueron los jugadores que David Silva señaló por la derrota vs. Barranquilla FC?

Además de incluirse en la dura autrocrítica por quedar eliminado a manos de un equipo de la B en Colombia, Silva señaló a Javier Burrai, Sergio Mosquera, Sebastián Valencia, András Lillnás, Rodrigo Ureña, Leonai Souza, Andrey Estupiñan, Daniel Ruiz, Julián Angulo, Sebastián del Castillo, Stiven Vega, Leo Castro, Carlos Darwin Quintero, Francisco Chaverra y Stiven Barreiro, como los culpables de la derrota en los octavos de final de la Copa Colombia.

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