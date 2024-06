El delantero ecuatoriano Bryan Angulo se quedó sin equipo, tras ser descartado después de solo 6 meses en el fútbol boliviano. The Strongest no lo quiso más y ahora el ex jugador de Emelec podría llegar a un nuevo club en la LigaPro, donde tendría varios interesados.

El perfil de Bryan Angulo entraría en cualquier equipo de la LigaPro, no obstante, su disciplina y problemas con Emelec lo alejan de los grandes clubes. Pero serían otros clubes del campeonato ecuatoriano los que finalmente buscarían su contratación.

Uno de los clubes que más necesitaría de un 9 para la segunda etapa es Delfín, que ya contrató al ‘Tin’ Angulo. El club manabita coquetea de manera peligrosa con el descenso y la llegada de un 9 de jerarquía sería clave para pelear por salir de estos lugares.

Otro club que también podría buscar sus servicios es Orense. El equipo de Machala no tuvo un buen primer semestre y se nota la falta de un delantero que conozca el medio para salir de esta mala dinámica. El club ya estaría moviéndose en el mercado de transferencias.

Bryan Angulo busca nuevo equipo, tras dejar Bolivia. (Foto: Visión 360)

Otros equipos de la LigaPro que han estado buscando delantero son Técnico Universitario e Imbabura, no obstante, para llegar a uno de estos clubes el delantero ecuatoriano tendría que bajar considerablemente sus pretenciones económicas.

Las estadísticas de Bryan Angulo en su paso por Bolivia

Con la camiseta de The Strongest, Bryan Angulo jugó un gran total de 13 partidos, entre todas las competencias. El delantero ecuatoriano solo pudo marcar 3 goles y en total estuvo en cancha apenas 503′ minutos. No era titular y terminaron su contrato.

Los problemas legales de Bryan ‘Cuco’ Angulo contra Emelec

El ‘Cuco’ regresó a Emelec en el 2023 con un contrato de 2 temporadas, sin embargo, no pudo terminar ni la primera por problemas disciplinarios. El futbolista demandó al club, mientras que el ‘Bombillo’ respondió con una contrademanda millonaria. La relación entre el club y el jugador está totalmente rota.