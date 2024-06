Este lunes 3 de junio de 2024 se reveló que Emelec y Barcelona SC están buscando al mismo jugador como fichaje para la segunda etapa de la LigaPro. Ambos clubes se han fijado en un lateral que destacó en los últimos meses en el campeonato nacional.

El lateral que tanto Barcelona SC y Emelec están buscando reforzar su plantilla sería el jugador de Aucas, Carlos Cuero. El jugador tricolor no continuaría en Aucas para la siguiente temporada, y todo indica que llegará a uno de los grandes de Guayaquil.

Sin embargo, la posición de lateral izquierdo estaría bien cubierta en ambos clubes, en Barcelona SC se cuenta con Anibal Chalá, mientras que en Emelec el fichaje de Gustavo Cortez supo responder y ganarse un lugar como titular desde el comienzo de temporada.

No obstante, es una oportunidad de mercado buena para ambos clubes, debido a que, Cuero ya no quiere seguir en Aucas y su llegada a cualquier equipo sería fácil. Asimismo, el jugador ha perdido espacio contra Jonnathan Mina en el once titular.

Carlos Cuero incluso fue elegido como el mejor lateral izquierdo de 2022 en la LigaPro. (Foto: API)

En Emelec también ven a Carlos Cuero como un posible reemplazo para Bryan Carabalí, aunque este juegue por el otro costado. En este contexto, también se ha recordado que en varias ocasiones Carlos Cuero se ha mostrado como un aficionado más de Emelec en ciertas publicaciones en redes sociales.

Las estadísticas de Carlos Cuero en esta temporada en la LigaPro

En lo que va de temporada, Carlos Cuero apenas ha jugado 6 partidos con la camiseta de Aucas, solo 4 por la LigaPro. El jugador anotó 1 gol y solo dio una asistencia. Ante este rendimiento, es que Aucas no ven con malos ojos que su salida se aproxime en este mercado de transferencias.

¿Qué torneos jugará Aucas en el segundo semestre de 2024?

A la espera de la confirmación de realizar la Copa Ecuador 2024, a Aucas solo le queda jugar la segunda etapa de la LigaPro y ningún torneo más. Es decir, solo tendría que afrontar 15 partidos en lo que resta del año, por lo cual, no se ve con malos ojos la salida de algunos jugadores.