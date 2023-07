Yamila Rodríguez, jugadora de la Selección Argentina, fue el foco de las críticas del público de su país en las redes sociales al viralizarse una imagen en la que se ve que en una de sus piernas lleva tatuado el rostro de Cristiano Ronaldo. Por tal razón, los usuarios la empezaron a tildar de anti Lionel Messi justo en la previa al inicio de la participación albiceleste en la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda 2023.

El tema tuvo tanta expansión que terminó llegando a los ojos y a los oídos de la protagonista que, en medio de su intervención mundialista, decidió escribir unas palabras mediante sus cuentas de Instagram y Twitter para suplicar el freno de los agravios: ”Por favor basta. No la estoy pasando bien. ¿En qué momento dije que soy anti Messi”, fue la primera frase de un escrito de varias líneas.

”Dejen de decir cosas que yo no dije porque de verdad la estoy pasando mal (en medio de un mundial representando al país). No la paso mal por ustedes sino por las barbaridades que dicen sin piedad. ¿Uno no puede tener un ídolo o un jugador que le guste? Por favor. Jamás dije que soy anti Messi y jamás lo sería. Messi es nuestro gran capitán en la Selección, pero que yo diga que mi inspiración y mi ídolo es CR7 no quiere decir que odie a Messi”, aclaró Yamila Rodríguez.

Para cerrar, agregó: ”A todos nos pueden gustar cosas distintas y debería ser válido. ¿Cuál es el problema? No estamos todos obligados a solo amar a los jugadores de nuestro país. Por favor, entiendan que esto es fútbol y cada uno tiene sus preferencias y destacar a uno no significa enterrar al otro. Basta, cansa, duele”.

¿Cuándo juega Argentina vs. Sudáfrica por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023?

La Selección Argentina se medirá a su par de Sudáfrica este jueves 27 de julio a las 21:00 horas (ARG) y 2 am CET del viernes 28 en el Estadio Forsyth Barr de la ciudad de Dunedin, por la segunda jornada del Grupo G de la Copa del Mundo de la FIFA de Australia y Nueva Zelanda 2023. La Albiceleste buscará recuperarse luego de la derrota 1 a 0 con Italia.