José Carvallo está próximo a salir de Universitario de Deportes, quedará libre esa posición y un posible nombre se filtró en la semana. Un portero de nivel selección nacional, nada menos que eso necesitará la “U” de cara a su centenario. Por eso el nombre de Carlos Lampe cae bien, está señalado como una posible incorporación a corto plazo.

Y el propio jugador habló al respecto después del partido de Bolivia vs. Perú. Carlos Lampe charló con Toca y Pasa, dejando sus declaraciones de manera exclusiva, sobre esta posible llegada al campeón del fútbol peruano: “No sé nada, yo tengo contrato con Bolívar. Sí que hubo una consulta, pero de ahí nada más creo”.

Para Carlos Lampe es casi una sorpresa absoluta que lo relacionen con Universitario de Deportes. Pero tampoco le cierra la puerta a una posibilidad muy interesante en todos los sentidos: “No sé nada la verdad. Lo que pasa es que yo estoy contento, mi familia está feliz aquí, es más, vamos a construir una casita en La Paz si es que nos venimos a vivir cuando ya nos mudemos”.

Es más, se mostró como un aficionado al deporte rey, dejando en claro que obviamente conoce todo lo que pasa en Liga 1: “A mí me encanta el fútbol, veo cuando puedo, sí he visto el fútbol peruano, he tenido amigos que han jugado allá en Perú, en equipos grandes y si Universitario salió campeón hay que felicitarlos, creo que el próximo año cumple su centenario”.

¿Cuál es el futuro de José Carvallo en Universitario de Deportes?

José Carvallo tendría todo listo para marcharse a la Universidad César Vallejo, por un tema de bajarle las cargas a la presión de estar en un club grande, junto a una mejora salarial. Lo cual se conoce bien en la interna de la “U”, y respetan toda decisión finiquitada por el también considerado en la Selección Peruana. Ante esa realidad, Carlos Lampe casi sonríe.

¿Cuál es la actualidad de Carlos Lampe?

Es casi titular indiscutible en el fútbol de Bolivia. Carlos Lampe a sus 36 años, pertenece al Bolívar de La Paz. Este año participó en 26 partidos, por el torneo local. A esos se les suma la Copa Libertadores 2023, donde alternaba en 10 cotejos, siendo una excelente referencia de competitividad al ciento por ciento.

¿Qué experiencia tiene Carlos Lampe en otros clubes?

Los clubes donde supo militar Carlos Lampe son la mayoría de Bolívia: Universitario de Sucre, Guabirá, San José, Always Ready, entre otros. También atajó en Boca Juniors de Argentina, junto a Vélez Sarsfield y Atlético Tucumán. A su vez, jugó en el Huachipato de Chile. Es internacional con la Selección Boliviana desde 2010.