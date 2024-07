Se terminó la Eurocopa para una Bélgica que dice adiós a una generación sin precedentes en los Diablos Rojos. Tras la eliminación ante Francia en la ciudad de Dusseldorf, Kevin De Bruyne se mostró sin tapujos contra la prensa por una pregunta tras la caída ante Kylian Mbappé y compañía. Durísima respuesta a uno de los medios desplazados y que consultaron por la ausencia de títulos en una camada que nunca pudo romper la sequía del país.

“¿Por qué la generación dorada de Bélgica nunca ganó algo?”. Fue la pregunta que hizo estallar a Kevin De Bruyne en una zona mixta donde no pudo ocultar su frustración por la eliminación de los Diablos Rojos. Eden Hazard, Romelu Lukaku, Yannick Carrasco, Youri Tielemans, Thomas Meunier, Jeremy Doku, Thibaut Courtois o Axel Witsel, parte de una camada de las que las expectativas no terminaron de cumplirse. El volante del Manchester City, sin complejos en su respuesta a la prensa.

“¿Crees que Alemania, España, Francia o Inglaterra no han tenido generaciones doradas?…Estúpido”, respondía el centrocampista para dejar una zona mixta de la ciudad de Dusseldorf en la que la tensión era palpable durante toda su comparecencia. Bélgica se va de una Eurocopa donde nunca pudo llegar si quiera con esta camada a las semifinales y donde se termina el ciclo de muchas figuras de los Diablos Rojos. Kevin De Bruyne, visiblemente molesto ante el final del camino.

Hablamos de una camada cargada de talento y que prometía ser la gran alternativa del fútbol europeo. Pese a conseguir el tercer puesto de la Copa del Mundo de Rusia 2018, la realidad es que Bélgica queda en deuda para muchos al contar con todos los nombres mencionados desde hace más de una década. Cuartos de final en Brasil 2014, fase de grupos en Qatar 2022, octavos de final en las Euros de 2016 o 2024 y finalmente unos cuartos en la edición del 2020, todo el recorrido de un grupo de figuras que habrá que ver si pisan Norteamericana para el Mundial del 2026.

Hay muchos interrogantes en cuanto a esto. Para que nos hagamos una idea, jugadores como Courtois, Witsel, Vertonghen, Meunier, De Bruyne, Carrasco o Lukaku ya superan la barrera de los 30 años y en caso la de los 33 como en el caso del volante del Manchester City. La generación dorada se apaga, lo hace con criticas encima y con contundentes respuestas que ayer por la zona mixta de Dusseldorf mostraron la desconexión con las gradas producto de las expectativas.

¿Kevin De Bruyne se va a Arabia Saudita?

“Firmé un nuevo contrato en un buen momento. Si llega una buena oferte puedes decirle a Guardiola que te deje salir, es posible. Quizá esto sea distinto en otros clubes. Aun así yo nunca he indicado que quiera irme. Tengo dinero más que suficiente, aunque si llega una gran oferta… tendría que considerar a mi familia, mis nietos, mis bisnietos y mis amigos”, declaraba en The Athletic el jugador horas antes de caer ante Francia. El Fondo PIF le quiere y tiene vínculo laboral en Manchester hasta el 30 de junio del 2025.

¿Qué partidos se juegan hoy en la Eurocopa?

Completaremos hoy el cuadro de los cuartos de final. Rumanía vs. Países Bajos y Austria vs. Turquía, los platos fuertes para esta jornada pensando en lo que serán los últimos 7 partidos de la Eurocopa. La acción en este sentido comienza el viernes con España vs. Alemania y Francia vs. Portugal.