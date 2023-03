Los suscriptores de Amazon Prime Gaming se podrán llevar 15 juegos gratis a lo largo de abril, incluyendo Wolfenstein: The New Order.

El servicio de Amazon Prime Gaming es uno de los más populares y utilizados hoy en día, en gran parte debido al contenido gratuito que comparte mensualmente para todo tipo de juegos. Pero además de eso cada mes nos trae títulos gratuitos, y ahora conocemos los de abril del 2023.

Amazon Prime Gaming - Juegos gratis para abril 2023

Estos son los 15 juegos que saldrán a lo largo del mes siguiente para conseguir gratis con Prime Gaming:

• Wolfenstein: The New Order - 6 de abril (Código de GOG)

• Ninja Comando - 6 de abril (App de Amazon Games)

• Art of Fighting 3 - 6 de abril (App de Amazon Games)

• The Beast Inside - 13 de abril (Código de GOG)

• Icewind Dale: Enhanced Edition - 13 de abril (App de Amazon Games)

• Crossed Swords - 13 de abril (App de Amazon Games)

• Ghost Pilots - 13 de abril (App de Amazon Games)

• Beholder 2 - 13 de abril (App de Amazon Games)

• Terraformers - 13 de abril (App de Amazon Games)

• Ninja Masters - 20 de abril (App de Amazon Games)

• Looking for Aliens - 27 de abril (Código de Legacy Games)

• Metal Slug 4 - 20 de abril (App de Amazon Games)

• Grime - 27 de abril (App de Amazon Games)

• Sengoku - 27 de abril (App de Amazon Games)

• Magician Lord - 27 de abril (App de Amazon Games)

Como puedes ver se trata de una selección muy variada, y entre ellos podemos encontrar varios títulos que vale la pena probar. Principalmente Wolfenstein: The New Order, pero también Metal Slug 4 y Icewind Dale son títulos que te gustarán si disfrutas esos géneros.