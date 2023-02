Un nuevo mapa, mejoras en la interfaz, y otras actualizaciones estarán llegando al popular Among Us para el 2023.

Among Us comparte todas sus novedades para el 2023

Pocos juegos fueron tan populares durante la pandemia como Among Us, sin dudas la revelación indie de aquel año. Hoy en día sigue siendo jugado aunque por supuesto no tiene el poder mainstream de antes. Aún así su desarrolladora Innersloth sigue preparando novedades para el 2023.

El estudio indie compartió una hoja de ruta para todos los parches que recibirá Among Us a lo largo del año, y contiene algunas novedades interesantes. En primer lugar se confirmó que pronto llegará el quinto mapa del juego, aunque todavía no se dieron detalles sobre el mismo.

Más allá de eso prometen mejoras en el matchmaking, y una nueva versión del chat rápido. Traerán nuevas colaboraciones al juego además de "múltiples actualizaciones a la UI y UX del juego". Finalmente confirmaron que habrá modificaciones a la tienda y a la denuncia de jugadores.

"Estas son todas las cosas en las que queremos trabajar, y más", es lo que escribió la desarrolladora para concluir su post del roadmap. Es una buena señal para los que siguen disfrutando de Among Us, ya que significa que su desarrolladora sigue enfocada en mejorarlo cada vez más.