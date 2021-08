Los juegos de LEGO suelen ser bien recibidos por cómo aplican su divertida fórmula a distintas propiedades. En este caso, se anunció LEGO Star Wars Battles, que será el primer juego de ambas franquicias en llegar de forma exclusiva a Apple Arcade.

TT Games y Warner Bros. Games anunciaron este título, que llegará solo a celulares de iOS a través de una suscripción al servicio de Apple. Se trata de un juego estilo tower defense, es decir que el jugador debe colocar distintas unidades para lidiar con hordas de enemigos.

Por supuesto, habrá representación de algunos de los personajes, locaciones y momentos más icónicos de la saga cinematográfica. Su gameplay consiste en batallas online 1 vs. 1, en el cual cada jugador deberá elegir un personaje y un vehículo de cualquier era en la franquicia.

Además de traer elementos de las películas principales, también se incorporarán cosas de The Clone Wars y Rogue One. Algunos de los personajes ya confirmados son Luke Skywalker, Darth Vader, y Obi-Wan Kenobi, mientras que entre las locaciones estarán Hoth, Endor, Naboo y Geonosis.

¿Cuándo sale LEGO Star Wars Battles y en qué plataformas?

LEGO Star Wars Battles aún no tiene fecha de salida, y estará de forma exclusiva en iOS a través de una suscripción a Apple Arcade. No es el único juego de LEGO y Star Wars en desarrollo: hace poco escribíamos sobre lo nuevo que se mostró de The Skywalker Saga.