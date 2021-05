Así funciona BOOYAH!, la plataforma de streaming que compite con Twitch

Si bien el mundo del streaming de videojuegos es dominado por Twitch, lo cierto es que hay alternativas a esta red. Una de ellas es BOOYAH!, un servicio que toma la idea de transmisión en vivo y la combina con un formato similar al de TikTok.

BOOYAH! es una plataforma de Garena, la compañía mejor conocida por haber desarrollado Free Fire. Se trata de una app disponible en PC, Android y iOS, que cuenta con montones de clips cortos de gaming, los cuales son generados por usuarios, en algunos casos streamers conocidos.

Varias personalidades conocidas del gaming ya se han sumado a BOOYAH!, que no solo ofrece contenido de Free Fire, sino que también cuenta con clips de eventos, torneos y momentos destacados de juegos como Among Us, Minecraft, FIFA 21 y GTA V.

¿CÓMO SE USA BOOYAH!?

Además de poder usar directamente la app en celulares, se pueden usar en PC junto con programas como OBS para subir contenido de streaming y clips, y compartirlo con amigos y otros miembros de la comunidad.

Esta mezcla entre Twitch y TikTok ha resultado ser tan exitosa, que la plataforma cuenta con más de 50 millones de usuarios activos, los cuales seguirán creciendo gracias a sus programas para streamers que están comenzando con su carrera.

