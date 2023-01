No hay día que pase en el que no podamos conseguir recompensas gratis en Free Fire. Y este jueves no es la excepción, ya que Garena ha lanzado un nuevo código que nos permitirá obtener un lote y un cosmético completamente gratis en el juego.

Se trata de un recompensa especial con un código que sólo será válido durante el día de hoy y que permitirá conseguir gratis el lote Special Ops y el Jungle Hat. A continuación te compartimos el código:

Nuevo código de recompensa gratuita en Free Fire: FGN9QQSV31XZ

Eso sí, antes de reclamarlo en el sitio web de recompensas de Free Fire, deberás tener en cuenta los siguientes puntos:

• Cada cuenta sólo puede reclamar la recompensa una vez

• El código sólo será válido durante el 26 de enero de 2023

• Sólo los 100,000 primeros jugadores en reclamarlo podrán usar el código

Ahora sí, apúrate a introducir el código en el sitio web y ver si tienes la fortuna de hacerte con uno de los lotes gratuitos de Special Ops. En caso de que no lo consigas, el sitio te avisará que todas las recompensas ya fueron canjeadas o que ha expirado el código.