Luego de su lanzamiento oficial a finales del 2020, League of Legends: Wild Rift finalmente llegó a convertirse en un deporte electrónico y su primer torneo internacional, la Horizon Cup, comenzará este sábado 13 de noviembre con representantes de las diferentes regiones competitivas.

+ Formato de la Horizon Cup de Wild Rift

FASE DE GRUPOS

La Horizon Cup de League of Legends Wild Rift comenzará este 13 de noviembre con la Fase de Grupos, que se extenderá hasta el 17 del mismo mes. Serán dos grupos de cinco equipos donde, en cada grupo, los equipos jugarán una vez contra cada equipo en series al mejor de tres. Los tres primeros de cada grupo avanzarán a la siguiente fase

FASE ELIMINATORIA

Los líderes de cada grupo avanzarán directo a semifinales, mientras que los equipos en segundo y tercer puesto se enfrentarán de manera cruzada al segundo y tercero del otro grupo. Las partidas serán en series al mejor de cinco.

Los Cuartos de Final serán el 19 de noviembre y las Semifinales el 20 de noviembre.

FINAL

El domingo 21 de noviembre se disputará la final del torneo en una serie al mejor de siete juegos, donde el primer equipo en ganar cuatro partidas será el campeón de la Horizon Cup.

+ Equipos participantes

GRUPO A

• Brasil: [TSM] TSM

• China: [DKG] Da Kun Gaming

• Norteamérica: [TG] Tribe Gaming

• Sureste de Asia: [SE] SBTC Esports

• Corea del Sur: [RY] Rolster Y

GRUPO B

• China: [TT] Thunder Talk Gaming

• EMEA: [TQ] Team Queso

• Japón: [SG] Sengoku Gaming

• Latinoamérica: [EBG] eBRO Gaming

• Sureste de Asia: [TS] Team Secret

+ Horarios, premios y cómo ver la Horizon Cup de League of Legends Wild Rift

Riot Games entregará regalos gratuitos por la Horizon Cup de Wild Rift, con el icono ¡Poroexplosión!' y el gesto '¡Se acerca el poro!.

Estos son los horarios de inicio de las partidas en cada fase:

• Grupos: del 13 al 17 de nov. | 4:00 (MX) | 5:00 (CO) | 7:00 (CL/AR)

• Cuartos de final: 19 de nov. | 4:00 (MX) | 5:00 (CO) | 7:00 (CL/AR)

• Semifinales: 20 de nov. | 4:00 (MX) | 5:00 (CO) | 7:00 (CL/AR)

• Final: 21 de nov. | 4:00 (MX) | 5:00 (CO) | 7:00 (CL/AR)

Podrás seguir el torneo desde las cuentas oficiales de Wild Rift LATAM.