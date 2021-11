La tercera semana de noviembre siempre es una de las más esperadas del año por los gamers, y es que se trata de la semana del Black Friday, donde las principales compañías de la industria ponen sus juegos y componentes en importantes rebajas.

El Black Firday llegó y estará disponible durante toda la semana en la PlayStation Store, que ha puesto sus principales juegos con rebajas de hasta el 60%, y también entregará una gran promoción para hacerse con PlayStation Plus.

Entre los descuentos destacan la edición de PS4 del FIFA 22, que se puede conseguir con un 40% de rebaja en PS4 y 30% en PS5, mientras que entre los juegos de deportes también aparece el NBA 2K22, cuya edición Standard cuenta con un 50% de descuento en las versiones de PS4 y PS5.

La semana pasada se anunciaron los candidatos a Juego del Año para este 2021, y varios de ellos se podrán conseguir con descuentos en la PS Store, Resident Evil Village estará a la mitad de precio tanto en PS4 como PS5, y los exclusivos de la consola de nueva generación, Deathloop y Ratchet & Clank: Rift Apart, estarán a un 50% y 29% de su valor original, respectivamente. Completando la selección de GOTYs, It Takes Two estará con un 38% de descuento, y Psychonauts 2 a un 30%.

+ PS Plus con descuento

Además de los más de 400 juegos que aparecen listados con descuentos por el Black Friday en la PlayStation Store, se destaca la oferta en PS Plus. Y es que la suscripción de Sony contará con una oferta del 33% de descuento en la suscripción anual.

Estas ofertas serán válidas hasta el próximo 29 de noviembre.