The Game Awards 2021: Todos los nominados a Juego del Año

El próximo 9 de diciembre se llevará a cabo una nueva edición de The Game Awards, la gala más importante del año en la industria de los videojuegos. Allí se reconocerá a los diferentes estudios, trabajados y juegos más destacados del año y ya tenemos una idea de a quienes veremos en las principales categorías.

Y es que, mediante las redes sociales del evento, se dio a conocer la lista de seis juegos que buscarán quedarse con el galardón máximo, y ser elegidos como el Juego del Año en este 2021. A continuación la repasamos:

Nominados a Juego del Año (GOTY) 2021:

• Deathloop

• It Takes Two

• Metroid Dread

• Psychonauts 2

• Ratchet & Clank: Rift Apart

• Resident Evil Village

Cada juego tiene sus propios argumentos para quedarse con este reconocimiento. Comenzando por Deathloop, se trata de una joya lanzada por Arkane Studios para PS5 y PC, que reta a los jugadores a enfrentarse a la misma historia una y otra vez hasta completarla de manera perfecta.

It Takes Two es sin lugar a dudas uno de los juegos cooperativos más increíbles del último tiempo, que realzó un género que había sido dejado de lado por mucho tiempo con una historia emotiva y una jugabilidad muy bien lograda.

Sobre Metroid Dread no hay mucho que decir, a excepción de que sea posiblemente el mejor juego de una de las franquicias más grandes de la historia, y que lleva el género al siguiente nivel.

Otro de los juegos que ha deslumbrado en cuanto a su jugabilidad y su apartado gráfico es Psychonauts 2, un juego que supera a su predecesor y nos entrega una historia fascinante.

Ratchet & Clank: Rift Apart es un exclusivo de PS5, y para muchos, el juego que más ha explotado hasta ahora las posibilidades de una consola de nueva generación que lejos está de tocar su techo, y que actualmente es la vara para nuevos proyectos.

Finalmente, Resident Evil: Village completa esta lista. El título de Capcom ha sido el mejor vendido en el último tiempo de la franquicia que ha vuelto a los primeros planos y bien merecido lo tiene. La historia es cruda, y sigue un lineamiento con Resident Evil 7, su predecesor, que se terminará de contar en la próxima entrega.

Estos son los juegos por los que los fanáticos pueden votar en la página de The Game Awards, y de entre ellos saldrá el ganador al GOTY de este 2021.