Call of Duty: Warzone recibe nuevos modos y características en su gran actualización

Luego de mucha espera, Infinity Ward finalmente lanzó la Playlist de la Temporada 4 a Call of Duty: Modern Warfare y Warzone. Si bien el evento en vivo todavía no se llevó a cabo en el juego -ni se sabe cuando sucederá-, los jugadores ya se pudieron encontrar con varias novedades.

NUEVAS CARACTERÍSTICAS - WARZONE

Fire Sale: Descuentos temporales en la estación de compra de hasta un 80% o entrega un objeto completamente gratis. Si los fondos del equipo son bajos, los compañeros derribados regresarán gratuitamente.

Jailbreak: Todos los jugadores eliminados reciben una segunda oportunidad y son reenviados al combate, sin importar si son espectadores o esperan en Gulag.

Supply Chopper: Helicópteros no letales con equipamiento de alta calidad vuelan alredodr del mapa para que los jugadores puedan derribarlos y obtener su botín.

Contraband Contract: Cuando un contrato es completado hay una pequeña probabilidad de que un Contraband Contract aparezca. Coleccionalo y llevalo a la ubicación de extracción designada para desbloquear un arma Blueprint para ti y tu equipo.

NUEVO MODO DE JUEGO

Warzone Rumble: Este modo de juego limitado será un 50v50 que estará disponible en Warzone

Próximamente: Juggernaut Royale / Realism Warzone

Por su parte, en Modern Warfare los jugadores también se encontrarán con varias novedades, destacando la llegada de Price como nuevo operador y las nuevas SMG y rifle de asalto.

NUEVO MAPA MULTIJUGADOR

Scrapyard (De Modern Warfare 2)

NUEVO MAPA GUNFIGHT

Trench

NUEVO MAPA GROUND WAR

Barakett Promenade

NUEVO PASE DE BATALLA

Nuevo Operador: Price

Nueva SMG: Fennec

Nuevo AR: CR-56 AMAX

Nueva Skin de Nivel 100: Price con NVG

NUEVOS MODOS QUE LLEGARÁN DURANTE LA TEMPORADA 4:

One in the Chamber / Team Defender / All or Nothing

