El merchandising para la Temporada 1 de Call of Duty: Warzone revela los puntos de interés de Caldera, el nuevo mapa que transcurrirá en el Pacífico.

Call of Duty: Warzone revela las locaciones y más detalles de su nuevo mapa

Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Warzone

Con la llegada de Call of Duty: Vanguard habrán cambios importantísimos en Warzone Pacific, tal como se pasará a llamar el battle royale. Entre ellos se encuentra el nuevo mapa, que acaba de ser mostrado en profundidad.

En el nuevo evento World Prmiere de Activision, se mostró a través de merchandising cuál será la forma del nuevo escenario, titulado Caldera. Allí se pueden ver todos los puntos de interés que habrá a lo largo del mapa.

También lee:

• Call of Duty: Vanguard confirma sus requisitos en PC

Entre ellos destacan City Capital, Volcano, Airport, y Fishing Villages. Se nota que habrá montones de lugares para que los jugadores investiguen al caer en cada partida. Además, se confirma que la era de esta Temporada se conocerá como "Operation Alpha", y tendrá lugar en el 16 de mayo de 1941.

¿Cuándo sale el nuevo mapa Caldera de Call of Duty: Warzone?

El mapa Caldera llegará con la Temporada 1 de Call of Duty: Vanguard y Warzone Pacific, que se estrenará el 2 de diciembre en todas las plataformas. Antes de ello, habrá un adelanto en el evento Secrets of the Pacific, que empieza el 24 de noviembre.