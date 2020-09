Como jugar Call of Duty: Black Ops Cold War este fin de semana en PS4

Raven Software se presentó en el PS5 Showcase dando la cara por Activision y revelando un gameplay de la primera misión que tendremos en el Modo Campaña del nuevo Call of Duty: Black Ops - Cold War, destacando las nuevas características y mostrando cómo se ve el juego en PS5.

Sin embargo, esa no fue la única revelación que tuvieron para nosotros, ya que luego del gameplay sorprendieron a todo el mundo y anunciaron que los usuarios de PlayStation 4 podrán disfrutar del juego este fin de semana.

Será una Alpha exclusiva para PS4, donde se podrá jugar al Modo Multijugador de este nuevo Call of Duty, permitiéndote probar las nuevas armas, scorestreaks y la experiencia de juego que brindará el nuevo Black Ops cuando el juego sea lanzado en noviembre.

Por lo que informaron, no será necesario preordenar el juego, y simplemente habrá que descargar la Alpha desde la Tienda, y con suscripción de PS Plus activa podrás disfrutar del Modo Multijugador del nuevo Call of Duty casi un mes previo al lanzamiento oficial del juego.

