Este domingo se llevó a cabo la Jornada 11 de la Kings League, la última de la temporada regular, y con ello se definió la Clasificación y los enfrentamientos de los Playoffs que se disputarán la próxima semana, con los Cuartos de Final del viernes y el Final Four del domingo en el Camp Nou.

Los resultados de la Jornada fueron los siguientes:

• Jijantes FC 1-5 Los Troncos FC

• 1K FC 2-3 Ultimate Móstoles

• Porcinos FC 5-3 El Barrio

• XBuyer Team 2-1 Saiyans FC

• Rayo de Barcelona 1-1 Kunisports

• Aniquiladores FC 5-2 PIO FC

Con ello, la clasificación quedó de la siguiente manera:

Cruces de Playoffs - Kings League

De esta forma, los cruces de los Playoffs serán los siguientes:

• Ultimate Móstoles vs El Barrio

• Porcinos FC vs Aniquiladores FC

• Los Troncos FC vs XBuyer Team

• Saiyans FC vs Kunisports

Los Cuartos de Final se disputarán el próximo viernes 24 de marzo desde el CUPRA Arena y los cuatro ganadores avanzarán al Final Four que se jugará en el Camp Nou, con las semifinales y final, el domingo 26 de marzo.