“A Cristiano Ronaldo le encantaría volver a Manchester United con Ruben Amorim”

Un ex compañero de Cristiano Ronaldo en Manchester United prende el ventilador. Asegura que si Ruben Amorim lo pide, CR7 hará lo que esté en sus manos para volver a Old Trafford.

La historia de Cristiano Ronaldo en Manchester United vuelve a la vida en estas fechas. Tras dos ciclos tan distintos como vitales para entender la carrera del luso, un ex compañero de este asegura que CR7 estaría encentado de retornar a Old Trafford si es que Ruben Amorim se lo pide. No olvidemos que el nuevo DT de los Red Devils y el nacido en Madeira son amigos desde hace varios años.

Muchos le habrán perdido la pista, pero Louis Saha supuso uno de los primeros grandes compañeros de CR7 en Old Trafford. Un delantero francés cargado de potencia, clave en varios momentos del United de Sir Alex Ferguson y que lo largo de las últimas horas afirmó que si Cristiano pudiese, volvería a Reino Unido para cambiar los tiempos como formas de un adiós más que convulso a Manchester.

“Le encantaría volver al club en un puesto en el que se le respete. Lo dejó en malos términos, por lo que la jerarquía del club puede que no quiera que eso ocurra, pero los jugadores y los aficionados entendieron lo que estaba tratando de decir”, empezaba justamente Saha antes de dejarse en claro que todo pasa por el nuevo DT del Manchester United. Si se lo piden, CR7 podría volver siempre y cuando haya luz verde en verán del 2025. Es el momento donde termina su contrato en Arabia Saudita.

Saha afirma que la hoja de ruta pensando en un tercer ciclo es clara. Todo pasa por Amorim, así como por los deseos que este tenga para un equipo que empieza un nuevo sueño más pronto que tarde: “Cristiano tiene una conexión con Ruben Amorim, pero no creo que lo fichara solo porque es su amigo. No lo ficharía solo para complacerlo, solo lo haría si cree que Cristiano puede ayudar. Si hubiera una oportunidad, estoy seguro de que a Cristiano le encantaría volver y ayudar al club porque le encantaría el desafío. Si tiene la oportunidad, vendrá”.

Saha no dudó en marcar el deseo de CR7 por volver a Old Trafford:

Amorim empieza todo dentro de algunos días. Será ante Ipswich Town como visitante y este día domingo por la Premier League. Bodo en la UEFA Europa League, Everton, Arsenal, Nottingham Forest, Viktoria Plzen, Manchester City, Tottenham, Bournemouth, Wolves y finalmente Newcastle, lo que le queda a los Diablos Rojos en un final de 2024 donde acercarse a los puestos de Champions es la clave.

Los números de Cristiano Ronaldo en Manchester United

Fueron 8 las temporadas de CR7 en Old Trafford antes de partir en diciembre del 2022. Un total de 346 partidos marcaron un ciclo envidiable por Manchester United. 145 goles, 66 asistencias y un total de 10 títulos donde destaca la UEFA Champions League del 2008, las claves de dos ciclos donde el luso marcó cada día de los Red Devils.

Las duras declaraciones de CR7 en su salida de Manchester

“Cuando firmé por el United esperaba que algo hubiera cambiado, estuve nueve años en el Madrid, luego en la Juve…Pero me sorprendí para mal. Todo seguía siendo lo mismo, la tecnología, todo. Es algo que me sorprendió, no me lo esperaba. Todo seguía igual”, algunos de los extractos de aquella entrevista con The Sun donde de momento, se marcó el final de una relación donde en el segundo ciclo se esperaban otros resultados. ¿Y si te llama Amorim?

