Cristiano Ronaldo: "Free Fire representa todo en lo que creo"

El mes de diciembre fue sumamente movido en Free Fire, con la actualización del juego llegó un evento que lo cambió todo: Operación Chrono. Y no sólo porque un nuevo personaje fue introducido al juego, sino porque el colaborador directo del evento fue el mismísimo Cristiano Ronaldo.

CR7, convertido también en Chrono dentro del juego como personaje jugable, realizó una serie de videos y comentarios en esta gran colaboración con Garena. Así mismo, brindó una entrevista exclusiva que fue compartida por Garena Free Fire India, donde reveló algunos detalles muy interesantes de su relación con los videojuegos y del evento en el juego.

"Siempre he disfrutado jugar videojuegos, me ayuda a relajarme", comentó Cristiano al comenzar la entrevista, antes de reconocer que ya conocía la existencia de Free Fire antes del contacto con Garena. "Me enteré de que Free Fire es uno de los mejores juegos de móviles en el mundo, lo cual me resulta muy impresionante. Así que cuando Garena me contactó supe que iba a ser una gran asociación", explicó.

También habló sobre el hecho de convertirse en un personaje del juego, comentando que eso fue "lo mejor de todo". "Trabajé con el equipo desde el comienzo y ellos tomaron todos mis comentarios. Estoy muy orgulloso con el resultado", reveló.

Cristiano Ronaldo, La Casa de Papel, ALOK, KSHMR, las colaboraciones de Free Fire demuestran no tener límites y tan sólo podemos imaginar con qué novedad nos saldrá Garena de cara al 2021, que buscará ser el año donde Free Fire se asiente no sólo como uno de los mejores juegos del mundo, sino como uno de los Esports más destacados.

ENTREVISTA COMPLETA

TRADUCCIÓN

+ ¿Juegas videojuegos?

- Sí, siempre he disfrutado jugar videojuegos, me ayuda a relajarme.

+ ¿Cómo surgió esta colaboración?

- Me enteré de que Free Fire es uno de los mejores juegos de móviles en el mundo, lo cual me resulta muy impresionante. Así que cuando Garena me contactó supe que iba a ser una gran asociación.

+ ¿Qué es lo que más disfrutas sobre Free Fire?

- Free Fire representa todo en lo que creo, que es ser el mejor en todo lo que hago.

+ ¿Cuál es la parte de la colaboración que más te emociona?

- Bueno, hay muchas partes del proyecto que me gustaron, pero lo mejor fue convertirme en Chrono. Trabajé con el equipo desde el comienzo y ellos tomaron todos mis comentarios. Estoy muy orgulloso con el resultado.

+ ¿Qué otros mensajes tenes para los fanáticos de CR7 y de Free Fire?

- Mi ambición es siempre entregar lo mejor a mis fanáticos, siempre lo intenté en el fútbol y también ahora con Free Fire. Espero que disfruten de la Operación Chrono.

