Como había sido anunciado a comienzos de este mes, diciembre sería el mes de la llegada de Dead by Daylight, el juego de acción, terror y supervivencia de Behaviour Interactive a la Epic Games Store. Lo que no sabíamos, es que el juego iba a estar disponible gratis para todos los usuarios.

Cómo conseguir gratis Dead by Daylight en la Epic Games Store

Dead by Daylight estará disponible a partir del próximos jueves 2 de diciembre en la Epic Games Store, y los usuarios que lo añadan durante los siguientes siete días a su biblioteca de juegos, podrán adquirirlo gratis y quedárse el juego para siempre.

Y es que Dead by Daylight se introducirá como parte de las clásicas promociones semanales de la Epic Games Store, donde nos regalan uno o más juegos cada jueves. Actualmente está disponible theHunter: Call of the Wild, y la próxima semana llegará While True Learn: Data Scientist Edition, aunque claramente los ojos estarán puestos en el DBD, que tendrá todas las expansiones lanzadas hasta la fecha disponibles para conseguir como DLC.

Dead by Daylight contará con juego y progreso cruzado

Los jugadores podrán disfrutar de Dead by Daylight en la Epic Games Store con juego cruzado entre plataformas, permitiéndole a los usuarios jugar con sus amigos en todas las plataformas que el juego está disponible.

De la misma forma, la progresión entre plataformas también estará habilitada, y con tu cuenta de Behaviour podrás navegar entre Steam, Google Stadia y Epic Games Store con la misma cuenta y manteniendo todos tus cosméticos y progresos conseguidos en ella.