Análisis: Alan Wake 2 prueba que las segundas partes no siempre son malas

En Bolavip Gamer hemos tenido la fortuna de probar anticipadamente el nuevo título que nos trae Remedy Entertainment y Epic Games. Luego de tanta espera, Alan Wake 2 ha llegado para colarse en los primeros lugares de los mejores juegos de terror en el mundo de los videojuegos. El famoso novelista regresa con una historia atrevida, digna de una película para este género. Con acción y suspenso incluido, podríamos estar ante uno de los mejores juegos que vio luz en el año 2023.

Alan Wake 2 llegó para recordarnos que los juegos de terror no están pasados de moda y que este género en los videojuegos no solo está dominado por las famosas y exitosas historias de Resident Evil o Silent Hill. Los tráilers y ‘teasers’ presentados por Remedy Entertainment prometían una joya de juego y no defraudaron. Llegó la segunda parte de Alan Wake y en Bolavip Gamer creemos que es imperdible. Uno de los juegos indispensables que todo jugador debería probar antes de que termine el 2023.

1. Alan Wake vs. Alan Wake 2

No podemos arrancar este análisis sin recordar el origen de esta historia. El primer juego de Alan Wake, de Remedy Entertainment, se publicó en 2010. Luego, se convirtió en un título galardonado y para muchos, considerado como una obra maestra en el género del terror para los videojuegos. Esta primera parte dejó el listón muy alto y Alan Wake 2 ha llegado con el reto de superarlo. La verdad, no creemos que le cueste demasiado.

Para esta secuela, retornamos al pequeño, misterioso y aparentemente tranquilo pueblito de Bright Falls. Ya de entrada viene el primer cambio: regresamos y lo haremos en el personaje de Saga Anderson. Luego podremos cambiar con Alan Wake, pero el inicio de la narrativa es con esta valiente agente del FBI especializada en resolver casos imposibles, por así decirlo.

La primera parte se basaba en un juego de aventura con temática de terror. Alan Wake 2 redobla su apuesta añadiendo el componente de supervivencia, lo que triplica el suspenso durante la trama y el arco argumental. Remedy hizo que los eventos de este juego se cocinaran a fuego lento. Doble dosis de terror y suspenso con una sola de acción.

2. Jugabilidad e historia

Esta “doble historia” que debemos afrontar con Anderson y Wake es una propuesta atrevida que Remedy supo afrontar con la experiencia de los años. Dos narrativas por separado, pero unidas a la vez. Todo coherente, entrelazado, mezclado, pero independiente. Un componente que puede lanzar a un juego inmediatamente al éxito o al fracaso. Por fortuna de Alan Wake 2, creemos que a este juego le ocurrirá lo primero. En el arco argumental este juego es una delicia absoluta. Al igual que las mejores series de TV o películas, te mantiene enganchado todo el tiempo. La trama es increíble.

Y por si fuera poco, toda esta historia mejora más con el paso de las horas gracias a la jugabilidad. La supervivencia supone un reto en los combates y se añade el componente de la linterna como un “arma”. Una herramienta tan común en las historias de terror, por fin tiene un propósito motivador dentro del combate.

Y no podemos dejar a un lado los espacios extras dentro del juego que refuerzan más la historia de Alan Wake y Saga Anderson. Por ejemplo, el menú 3D que nos ofrecen con el ‘Mind Place’ de la agente del FBI hace, por momentos, que uno se sienta como un verdadero detective que está tras las pistas de un gran criminal. Quisieron hacer algo diferente y lo lograron.

3. Gráficos notables para poner los pelos de punta

Claramente, Alan Wake está optimizado a nivel audiovisual para aprovechar al máximo toda la nueva generación de gráficos en consolas y PC. La cuestión es que el trabajo de arte de la puesta en escena mejoró notablemente en favor de la historia. Si le sumamos este buen punto a la excelente trama, nos encontraremos ante un juego que crea un ambiente absolutamente de terror para el jugador. Mientras disfrutas del paisaje de Bright Falls, la historia va calentando el siguiente e inesperado susto. El juego de hecho es muy retador para cumplir y para ello deberás explorar. Así es como Remedy Entertainment vuelve esa exploración como el mejor pretexto para aprovechar todo el desarrollo gráfico que dispusieron para esta secuela.

Conclusiones

Lo positivo:

Un 100/10 para la historia y la narrativa de Alan Wake 2. Digna de los mejores argumentos vistos para el género de terror y suspenso. Hay aventura y acción, pero el miedo y los sustos están duplicados.

Potente juego para explotar las bondades del 'Next Gen' en Consolas y PC. Además, el componente audiovisual juega a favor de la historia en Alan Wake 2. La mejora por completo.

Sin duda alguna, de los mejores juegos de terror en la industria de los videojuegos. Para 2023, incluso, ingresa entre los mejores títulos lanzados en el año.

Remedy Entertainment hizo uso de la experiencia de los años. Aunque se demoró 13 años con la secuela de Alan Wake, hizo que la espera valiera por completo. Al final, es un producto que se disfruta.

Lo negativo:

Hay problemas de rendimiento en el lanzamiento, pero se avecinan parches para mejorar la estabilidad del juego en consolas y PC.

En el caso de la traducción al español, también llegó con ciertos problemas en el doblaje y los subtítulos. Se corregirá, pero de inicio es mejor jugarlo en inglés y subtitulado.

* Esta reseña se hizo con un código anticipado de Alan Wake 2 para PlayStation 5.

Puntuación de Bolavip Gamer: 9.5/10