Dos armas nuevas filtradas para la Season 1 de CoD Warzone en Cold War

Tras la última actualización de Black Ops Cold War, los jugadores han logrado detectar la adición de dos nuevas armas a la sección de Registro de combate del juego. Estas dos nuevas armas seguramente se dirigirán al arsenal del juego una vez que comience oficialmente la temporada uno.

Nuevas armas de Black Ops Cold War

El Black Ops Cold War ya cuenta con una gran selección de armas de fuego para elegir y dos nuevas opciones no podrían hacer daño. Esta es exactamente la filosofía de Treyarch, ya que están listos para agregar contenido nuevo en todos los aspectos de Black Ops Cold War cuando la temporada uno se lance el 16 de diciembre.

Groza

El Groza es esencialmente el FAMAS, un poderoso rifle de asalto que ha estado en acción en varios juegos de Call of Duty antes. También puede encontrar la tarjeta de visita de dominio de Groza en la sección Identidad del jugador.

Mac-10

Mientras que el Mac-10 es un subfusil compacto que comparte el mismo tipo de rasgos y características que el Milano 821, también conocido como Uzi. Al igual que en Groza, puede encontrar la tarjeta de llamada de maestría de Mac-10 en la misma sección.

No está claro por qué se retrasó la primera temporada, ya que los juegos de Call of Duty no suelen sufrir este tipo de retrasos. Sin embargo, con nuevos detalles que parecen caer cada día, será suficiente para mantener a los fanáticos interesados y generar mucha emoción antes del lanzamiento de la Temporada 1.

