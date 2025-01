Emelec comunicó la lista de jugadores que viajarán a jugar los partidos amistosos del club en la pretemporada en Perú y Colombia. Sin embargo, destaca que Leonel Álvarez decidió excluir a uno de los futbolistas que recientemente renovó el ‘Bombillo’.

Con esta lista que reveló Emelec se confirmó que Leonel Álvarez no cuenta en el equipo azul con Joao Quiñónez, central ecuatoriano que recientemente anunció el club como renovado. El DT no lo quería y lo comunicó cuando llegó a Ecuador para comenzar la pretemporada.

Leonel Álvarez y Joao Quiñónez no tienen la mejor relación, incluso se reveló que el entrenador y el jugador llegaron a tener una pelea. Para el final de la segunda etapa, el jugador quedó excluido de todos los entrenamientos y partidos que restaban para terminar el año.

Álvarez optó por llevar a estos partidos a juveniles ecuatorianos para la defensa central. Tampoco viajaron para los partidos en Perú y Colombia, Luis Fernando León y Pedro Ortiz, dos referentes que también se quedan en el club, pero que están lesionados.

La lista de jugadores de Emelec que viajarán al extranjero con el club.

Joao Quiñónez llegó a Emelec a comienzos de 2024 y no tuvo un buen año, puesto que, casi no jugó y apenas tuvo minutos cuando se lesionó León y se fue Leguizamón. Pero no terminó el año y se especuló con su salida, sin embargo, no será así y tiene contrato en 2025.

Los números de Joao Quiñónez con Emelec

En la temporada 2024 con Emelec, Joao Quiñónez solo jugó un total de 5 partidos, entre 4 de la segunda etapa y 1 de la primera etapa de la LigaPro. Estuvo en cancha un total de 445′ minutos. No marcó ni goles, ni asistencias, pero sí se ganó una roja.

Los partidos que jugará Emelec en el extranjero

En estas semanas de preparación, Emelec viajará a Perú para jugar contra Alianza Lima, luego estará en Colombia donde se medirá a Aguilas Doradas, y finalmente a Deportivo Cali. Luego regresará al país y trabajará en los preparativos de la ‘Explosión Azul’. La temporada en Ecuador comienza a mediados de febrero.

